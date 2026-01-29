americateve

Ecuador y Colombia dialogan en Panamá en medio tensiones comerciales

QUITO (AP) — Ecuador y Colombia dialogaron el jueves en Panamá luego de las tensiones comerciales y de la imposición mutua de aranceles tras el reproche del mandatario Daniel Noboa de que el gobierno colombiano no custodia su frontera permeada por el crimen organizado y el narcotráfico.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a la izquierda, y el presidente colombiano Gustavo Petro asisten a una ceremonia de condecoración para el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el palacio presidencial en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó en redes sociales que “existe un diálogo entre Cancilleres de los dos países” y precisó que el gobierno del presidente Noboa “ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello”. No ofreció detalles de los pedidos y tampoco se conoce si hubo una respuesta inmediata del lado colombiano.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y su similar colombiana Rosa Yolanda Villavicencio están en Ciudad de Panamá asistiendo al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, al que también llegaron los mandatarios de ambos países, pero no se conoce que ellos hayan mantenido algún encuentro. Noboa regresó inesperadamente a Quito la noche del miércoles, pero no se conoce el motivo.

Ecuador inició la disputa aumentando un 30% los aranceles a productos colombianos y ese país respondió con un arancel similar a decenas de productos ecuatorianos, tras lo cual el gobierno de ese país dijo que dejaría de vender energía eléctrica y de inmediato su par en Quito anunció la decisión de subir el 900% al valor del transporte de crudo colombiano a través de un oleoducto ecuatoriano.

“El momento en que Colombia cumpla su rol, de asegurar su frontera, esto se termina”, manifestó John Reimberg, ministro del Interior, tras reunirse el jueves con Noboa. Añadió que “nosotros no producimos droga, el problema viene del vecino país" por lo cual "no podemos estar en una guerra solos”.

Sin embargo, Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano aseveró más temprano en entrevista con el canal Ecuavisa que al menos 11.000 miembros de las fuerzas militares de su país están desplegados en la zona fronteriza apoyados con helicópteros, drones, aeronaves de inteligencia, “articulados también con los Estados Unidos”.

Si las naciones “no encontramos una estrategia común, los criminales son los que están ganando”, aseveró el ministro colombiano.

La extensa y porosa frontera de más de 600 kilómetros entre Ecuador y Colombia ha sido usada por años por grupos armados ilegales vinculados con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas.

FUENTE: AP

