americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador y Colombia avanzan en negociación con miras a reducir aranceles, según canciller colombiana

BOGOTÁ (AP) — Ecuador y Colombia llevan adelante una negociación en busca de solucionar la crisis comercial por la imposición de aranceles mutuos del 30%, aseguró el jueves la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien reiteró la disposición de revisar la medida.

“Hicimos una propuesta, ellos nos han hecho una contrapropuesta y debemos reunirnos en este fin de semana o a más tardar la próxima semana los diferentes ministerios para llegar a un acuerdo sobre esas controversias”, anunció la canciller Villavicencio desde Washington en declaraciones a Blu Radio de Colombia.

La negociación en marcha contemplaría acuerdos en temas de intercambio comercial, así como de seguridad.

“Nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”, afirmó la canciller colombiana y ratificó la disposición de su gobierno de levantar las últimas medidas arancelarias si Ecuador hace lo mismo.

The Associated Press pidió una versión a la oficina de prensa de la cancillería ecuatoriana que respondió que “cualquier información se dará a conocer oportunamente”.

La tensión entre los países vecinos se desató tras una imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30% a las importaciones colombianas en reclamo por una supuesta falta de cooperación de su vecino en el control de la seguridad fronteriza. También alegó una balanza deficitaria en el comercio bilateral de unos 850 millones de dólares.

En respuesta, el gobierno colombiano impuso una medida equivalente para 20 productos, suspendió la venta de energía a Ecuador y el paso del arroz ecuatoriano por la frontera. Colombia, además, dejó de utilizar un oleoducto ecuatoriano para el transporte de crudo luego que se le elevara el costo del servicio en un 900%.

El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró el martes desde Washington que propuso a su homólogo Donald Trump, con quien mantuvo una reunión, que intente mediar en la disputa comercial con Ecuador.

“Le pedí a Trump que me ayudara en ese aspecto... él me dijo que iba a llamarlo (a Daniel Noboa)”, indicó Petro en entrevista con la colombiana Caracol Radio.

La canciller Villavicencio y su par ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, mantuvieron un único encuentro en Panamá sin que este evite la entrada en vigor de las medidas arancelarias desde el 1 de febrero.

Sectores productivos de ambas naciones protestaron en el puente fronterizo de Rumichaca pidiendo la reversión de impuestos que aseguran afectan su economía y las fuentes de empleo en esa zona de vasto intercambio comercial.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Díaz-Canel: Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos

Díaz-Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos"

Carlos Fernandez de Cossio

Cuba dice estar "lista" para un diálogo con EEUU, pero descarta negociar un cambio de sistema político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter