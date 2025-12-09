americateve

Ecuador y Chevron celebran fallo que ordena al país sudamericano pagar 220 millones de dólares

QUITO (AP) — Ecuador y la empresa estadounidense Chevron celebraron el martes un fallo de una corte europea que ordenó al país sudamericano el pago de 220 millones de dólares en una disputa judicial que lleva más de 30 años.

“A Chevron le complace la resolución de este asunto”, dijo esa empresa en un comunicado enviado a The Associated Press en el que aseguró que la decisión “ha fortalecido el Estado de Derecho a nivel global”.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado destacó en un boletín que la resolución “ha evitado el pago de más de 3.130 millones de dólares dentro del arbitraje internacional” y que seguirá atenta al proceso de determinación de las costas judiciales y gastos de arbitraje, lo que podría tardar entre seis y nueve meses.

Hasta este nuevo fallo, revelado en Europa la noche del lunes, sobre Ecuador pesaba una sentencia del año 2018 para el pago de 3.350 millones de dólares emitido por el mismo tribunal de La Haya.

Este largo proceso judicial empezó en 1993 cuando un grupo de indígenas y campesinos de la Amazonia ecuatoriana demandaron a la empresa Texaco —adquirida por Chevron en 2001— por presunta contaminación de la selva y los ríos debido a vertidos de materiales contaminantes durante su trabajo de extracción petrolífera en Ecuador entre 1970 y 1992.

Una corte ecuatoriana fijó en 2011 un monto de reparación a los demandantes por 9.500 millones de dólares, lo que fue cuestionado por Chevron que sometió el caso a un arbitraje en La Haya, donde se estableció que la sentencia en Ecuador había sido producto de un fraude judicial, corrupción y sobornos. La decisión fue ratificada en Ecuador.

FUENTE: AP

