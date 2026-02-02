americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador suspende actividades mineras en tres provincias por grave impacto ambiental

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador suspendió el lunes las actividades mineras en tres zonas de la Amazonía y sur del país tras determinar graves afectaciones al ambiente producto de la minería ilegal.

La resolución suscrita por la ministra del Ambiente, Inés Manzano, rige para las provincias de Napo, en la Amazonía, El Oro y Loja, en la zona sur fronteriza con Perú.

Un informe técnico citado en el documento oficial señala que “se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles”, en los ríos Calera, Amarillo y Napo, que atraviesan las mencionadas provincias.

El gobierno dispuso se efectúen inspecciones y procesos sancionatorios para “interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado” y evitar nuevos daños ambientales, indicó un comunicado del Ministerio del Ambiente.

El impacto ambiental causado es “grave” para el activista Leo Cerda, dirigente de comunicaciones de la comunidad Kichwa Shakan Amaru Cachi en la Amazonía, quien dijo a The Associated Press que la contaminación del río Napo genera “enfermedades, alergias, abortos”, impactando a más de 100.000 habitantes de la ribera y sus afluentes.

Según Cerda, en Napo existen 288 concesiones mineras y licencias ambientales que “se otorgaron porque hay corrupción en los organismos de control”, por lo que pidió una depuración institucional.

Pese a que en junio de 2023 el entonces gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) declaró a la minería ilegal como grave amenaza para el Estado, su expansión no se ha detenido y por el contrario ha proliferado, impulsada por los altos costos del oro.

Esta actividad ilícita tiene estrecha vinculación con organizaciones de delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico lo que conllevó un aumento de violencia, comentó Cerda.

Hay empresas “que para no hacer el debido proceso (de legalización) se juntan con bandas transnacionales y están financiando la violencia en el país, roban el combustible para operar las máquinas y todo es dinero mal habido”, afirmó el activista.

En 2024 dos alcaldes de ciudades mineras de la provincia de El Oro fueron asesinados al igual que otro en una zona minera de la provincia de Azuay.

La explotación ilegal, principalmente de oro, se registra en al menos 11 provincias del país, entre ellas, Napo, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, en la Amazonía, así como en Imbabura y Loja, en la región andina, entre las principales.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Destacados del día

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Cuba niega diálogo formal con EEUU tras endurecimiento de sanciones de Trump

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Frente frío golpea Cuba: el Malecón habanero queda bajo el agua por fuerte oleaje

Díaz-Canel Cuba

"No somos una amenaza": régimen cubano busca acercamiento con EEUU en medio de máxima tensión

Bad Bunny acepta el premio al mejor álbum de música urbana por Debí tirar más fotos durante la 68.a entrega anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Bad Bunny arremete contra el ICE en los Grammy: "No somos salvajes, somos humanos y americanos"

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter