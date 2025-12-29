Ecuador informa captura en Emiratos Árabes Unidos de criminal señalado por asesinato de 11 militares

Se trata de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias “El Gerente”, quien cuenta con notificación roja de Interpol y a quien “autoridades competentes de Emiratos Árabes Unidos arrestaron”, informó la cancillería ecuatoriana en un comunicado sin precisar el día de la captura.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró por su lado en X que “El Gerente” está camino al país. “Se acabó su libertad bajo fianza”, señaló el mandatario, quien anticipó que su destino será la cárcel de máxima seguridad “El Encuentro”, que comenzó a construirse durante su gobierno.

Álvarez Vera fue detenido en junio en ese mismo país, pero fue dejado en libertad bajo fianza, anunciaron entonces las autoridades ecuatorianas.

De acuerdo con el portal de consultas judiciales, cuenta con causas pendientes por lavado de activos, crimen organizado, tráfico de drogas y armas.

Ahora, deberá “responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares en Alto Punino”, aseveró Noboa.

El 9 de mayo, 11 soldados murieron en un ataque con explosivos a una patrulla militar que fue emboscada cuando realizaba un operativo contra la minería ilegal en la zona selvática del Alto Punino, en la provincia de Orellana.

El ejército atribuyó el ataque a los “ Comandos de la Frontera”, integrados por disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operan en los departamentos sureños colombianos de Putumayo y Nariño en actividades de narcotráfico y minería ilegal. Según las autoridades, tienen vínculos con grupos delincuenciales del lado ecuatoriano.

El hecho fue considerado uno de los ataques a militares más mortíferos en esas regiones selváticas en los últimos tiempos y derivó en una condena y rechazo por parte de autoridades colombianas.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros en cuya franja operan grupos armados que se dedican a actividades ilegales.

FUENTE: AP