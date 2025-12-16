americateve

Ecuador: ejército dice que ultima a dos presuntos disidentes de exFARC en zona fronteriza

QUITO (AP) — El ejército de Ecuador informó que abatió el martes a dos presuntos disidentes de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un operativo de control en una zona fronteriza.

En un reporte en la red social X aseguró que durante la operación en la provincia de Carchi, limítrofe con Colombia, “detectaron la presencia de elementos armados, presuntamente pertenecientes a grupos armados disidentes” que al percatarse del control “iniciaron un ataque con armas de fuego”.

“Los soldados (ecuatorianos) aplicaron el uso legítimo de la fuerza” dejando dos sujetos abatidos, señaló. Los cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes, agregó.

Indicó que entre el material decomisado a los sujetos se encontraron distintivos e insignias de la supuesta compañía “Raúl Reyes” del frente 48 de las extintas FARC, así como fusiles, municiones, granadas de mano y chalecos.

El ejército dijo que continúa realizando vigilancia en el sector para ubicar a otros posibles disidentes de guerrillas.

En mayo 11 soldados murieron en una emboscada con explosivos mientras realizaban operativos contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, fronteriza con Colombia, y que fue adjudicada por las autoridades a grupos disidentes de las extintas FARC que no se acogieron al acuerdo de paz en ese país en 2016.

Ecuador y Colombia comparten una frontera permeable de más de 600 kilómetros en cuyo borde operan grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, según las autoridades, y que mantienen vínculos delictivos con organizaciones criminales ecuatorianas.

FUENTE: AP

