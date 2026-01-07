Ecuador dice que justicia de España libera a presunto líder criminal pedido en extradición

Se trata del ecuatoriano William Alcívar, alias “Comandante Willy”, quien es señalado como el jefe de los Tiguerones, una organización delincuencial que la policía ecuatoriana vincula con delitos como narcotráfico, minería ilegal, sicariato, homicidios y secuestros.

El ministro del Interior, John Reimberg, declaró a la prensa que Alcívar, quien quedó en libertad el miércoles, tiene dos notificaciones rojas en la Interpol. The Associated Press llamó a la embajada de España en Quito para pedir informaicón, pero no obtuvo ninguna respuesta de momento.

Alcívar estuvo detenido en España desde octubre del 2024, mientras Ecuador adelantaba los trámites de extradición acusándolo también de haber ordenado en enero del 2024 una violenta toma de las instalaciones del canal estatal TC Televisión , donde junto a un grupo de armados irrumpió en un programa en vivo y tomó cautivos a periodistas y trabajadores a quienes amenazó con armas y explosivos.

La irrupción en TC Televisión se produjo en medio de una espiral de violencia criminal caracterizada por el incesante incremento de muertes violentas y secuestros, a lo que se sumó la fuga de una prisión estatal de Guayaquil de Adolfo Macías, alias “Fito”, quien fungía como máximo líder de otra peligrosa banda criminal, Los Choneros.

Reimberg advirtió que la liberación de Alcívar no solo es motivo de preocupación para Ecuador. También “debería preocupar a todos ciudadanos españoles” porque han decidido liberar “a un terrorista en territorio español”, acotó.

Añadió que Ecuador presentó ante la justicia española todos los documentos requeridos para pedir la extradición de Alcívar y que insistirá a través de la Cancillería en su recaptura.

Reimberg aseguró que tras la liberación de Alcívar recibió amenazas de muerte, al igual que el presidente Daniel Noboa.

Las autoridades han asegurado que la violencia criminal, desde hace cinco años, es producto de disputas entre bandas locales por rutas para la exportación de droga y territorios de distribución. Afirman que estos grupos ecuatorianos tienen estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico de México y Colombia.

FUENTE: AP