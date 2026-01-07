americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador dice que justicia de España libera a presunto líder criminal pedido en extradición

QUITO (AP) — Ecuador dijo el miércoles que la justicia de España liberó a un presunto líder criminal al que las autoridades del país andino acusan de cargos de terrorismo y narcotráfico, y contra quien gestiona un pedido de extradición.

Se trata del ecuatoriano William Alcívar, alias “Comandante Willy”, quien es señalado como el jefe de los Tiguerones, una organización delincuencial que la policía ecuatoriana vincula con delitos como narcotráfico, minería ilegal, sicariato, homicidios y secuestros.

El ministro del Interior, John Reimberg, declaró a la prensa que Alcívar, quien quedó en libertad el miércoles, tiene dos notificaciones rojas en la Interpol. The Associated Press llamó a la embajada de España en Quito para pedir informaicón, pero no obtuvo ninguna respuesta de momento.

Alcívar estuvo detenido en España desde octubre del 2024, mientras Ecuador adelantaba los trámites de extradición acusándolo también de haber ordenado en enero del 2024 una violenta toma de las instalaciones del canal estatal TC Televisión, donde junto a un grupo de armados irrumpió en un programa en vivo y tomó cautivos a periodistas y trabajadores a quienes amenazó con armas y explosivos.

La irrupción en TC Televisión se produjo en medio de una espiral de violencia criminal caracterizada por el incesante incremento de muertes violentas y secuestros, a lo que se sumó la fuga de una prisión estatal de Guayaquil de Adolfo Macías, alias “Fito”, quien fungía como máximo líder de otra peligrosa banda criminal, Los Choneros.

Reimberg advirtió que la liberación de Alcívar no solo es motivo de preocupación para Ecuador. También “debería preocupar a todos ciudadanos españoles” porque han decidido liberar “a un terrorista en territorio español”, acotó.

Añadió que Ecuador presentó ante la justicia española todos los documentos requeridos para pedir la extradición de Alcívar y que insistirá a través de la Cancillería en su recaptura.

Reimberg aseguró que tras la liberación de Alcívar recibió amenazas de muerte, al igual que el presidente Daniel Noboa.

Las autoridades han asegurado que la violencia criminal, desde hace cinco años, es producto de disputas entre bandas locales por rutas para la exportación de droga y territorios de distribución. Afirman que estos grupos ecuatorianos tienen estrechos vínculos con cárteles del narcotráfico de México y Colombia.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Identifican a coronel cubano muerto en Venezuela: formaba parte del anillo de seguridad de Maduro

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump dice que Venezuela entregará entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo a EEUU

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter