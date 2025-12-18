americateve

Ecuador: detienen 9 personas por presunta contaminación de contenedores con droga destinada a Europa

QUITO (AP) — Al menos nueve personas, entre ellas un miembro activo de la armada ecuatoriana, fueron detenidas el jueves durante un operativo que desactivó a una estructura criminal dedicada supuestamente a la contaminación con droga de contenedores con destino a Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido.

Tras una investigación de nueve meses, agentes policiales realizaron 12 allanamientos en la provincia costera del Guayas, cuya capital es la ciudad Guayaquil, desmantelando “un grupo logístico” que contaminaba contenedores en los puertos, informó en declaraciones a la prensa el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario señaló que la organización tenía vinculación con el grupo criminal de “Los Choneros”, considerado entre las dos más grandes que operan en el país andino.

La droga incautada en el operativo fue valorada en 100 millones de dólares, destacó Reimberg, sin precisar la cantidad de la sustancia decomisada.

A los detenidos en la jornada, se suman cuatro miembros de las fuerzas armadas capturados con anterioridad, supuestos encargados de reclutar a colaboradores en los puertos para la contaminación, apuntó el ministro.

En un comunicado previo, el Ministerio del Interior precisó que Alberto Magno A., alias “Albertito”, un infante de marina en servicio activo, fue identificado como el cabecilla de la organización delictiva, con el rol de coordinador de las acciones delictivas.

La Fiscalía formulará cargos contra los presuntos involucrados en las próximas horas, informó en X.

