Ecuador deporta a Colombia a líder de un grupo criminal capturado en ciudad fronteriza

Luis Rolando Osorio, alias “Mizón”, quien según la institución militar cuenta con una trayectoria criminal de 10 años, fue detenido el sábado en la ciudad amazónica de Lago Agrio, limítrofe con Colombia, en una operación coordinada con fuerzas de inteligencia colombianas, señaló en sus redes sociales.

El ministerio de Defensa de Ecuador indicó en redes sociales que Osorio también era señalado como “agente corruptor externo para organizaciones delictivas transnacionales, facilitando el ingreso del Tren de Aragua, en Bogotá”.

El director de policía de Colombia, general William Rincón, confirmó en la red social X que Osorio, líder de la organización criminal “Los Maracuchos” fue deportado desde Ecuador “por representar una amenaza transnacional”.

Osorio, quien lideraba la lista de los más buscados por homicidio en Bogotá, es requerido por delitos de homicidio agravado, tortura, tráfico, fabricación y porte de armas y estupefacientes, agregó el mando policial colombiano.

Imágenes de las fuerzas de seguridad ecuatoriana dejaron ver el momento en que el detenido era subido a un helicóptero y trasladado para su entrega a las autoridades colombianas.

“Los Maracuchos” son considerados una organización transnacional de origen colombo-venezolano que, junto al Tren de Aragua, operan en Bogotá, de acuerdo con las autoridades.

FUENTE: AP