Ecuador deporta a Colombia a líder de un grupo criminal capturado en ciudad fronteriza

QUITO (AP) — El ejército ecuatoriano anunció el sábado la captura del líder de un grupo delincuencial colombiano que contaba con una orden de detención en su país y era buscado por la Interpol.

Luis Rolando Osorio, alias “Mizón”, quien según la institución militar cuenta con una trayectoria criminal de 10 años, fue detenido el sábado en la ciudad amazónica de Lago Agrio, limítrofe con Colombia, en una operación coordinada con fuerzas de inteligencia colombianas, señaló en sus redes sociales.

El ministerio de Defensa de Ecuador indicó en redes sociales que Osorio también era señalado como “agente corruptor externo para organizaciones delictivas transnacionales, facilitando el ingreso del Tren de Aragua, en Bogotá”.

El director de policía de Colombia, general William Rincón, confirmó en la red social X que Osorio, líder de la organización criminal “Los Maracuchos” fue deportado desde Ecuador “por representar una amenaza transnacional”.

Osorio, quien lideraba la lista de los más buscados por homicidio en Bogotá, es requerido por delitos de homicidio agravado, tortura, tráfico, fabricación y porte de armas y estupefacientes, agregó el mando policial colombiano.

Imágenes de las fuerzas de seguridad ecuatoriana dejaron ver el momento en que el detenido era subido a un helicóptero y trasladado para su entrega a las autoridades colombianas.

“Los Maracuchos” son considerados una organización transnacional de origen colombo-venezolano que, junto al Tren de Aragua, operan en Bogotá, de acuerdo con las autoridades.

FUENTE: AP

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Trump impone arancel global del 10% tras revés de la corte SUPREMA y reactiva tensión comercial mundial
ULTIMA HORA

