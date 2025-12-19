Ecuador declara tres días de duelo por fallecimiento de expresidente Rodrigo Borja

A través de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso que entre el 19 y 21 de diciembre la bandera de Ecuador se ice a media asta en todos los edificios públicos en señal de duelo nacional y homenaje a quien ejerció “la más alta dignidad pública del país”.

Borja, líder indiscutible de la socialdemocracia, falleció el jueves en Quito a los 90 años. No se dieron a conocer las causas de su deceso.

El documento oficial destaca la relevancia en el escenario político ecuatoriano del exmandatario, quien fue legislador en tres ocasiones y un “prolífico escritor” cuyo legado quedó plasmado en un tratado de Derecho Político y Constitucional, Socialismo Democrático, la Ética del Poder, Recovecos de la Historia y una Enciclopedia de la Política traducida a varios idiomas, señaló.

Borja ejerció el cargo con “exigencia ética en el desempeño de las funciones públicas con atención a los sectores menos favorecidos de la sociedad”, concluyó el decreto gubernamental y dispuso se le conceda un funeral de Estado. La familia no se ha pronunciado sobre las honras fúnebres.

Desde el jueves instituciones estatales y gubernamentales, gobiernos locales y personalidades de varios sectores de la sociedad se sumaron a las notas de pesar, incluida la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la cual Borja fue miembro.

En 2002 Borja se retiró de la política tras una derrota electoral en la que buscaba regresar al poder. También dejó la dirección del partido Izquierda Democrática, del cual fue uno de sus fundadores y que desde entonces no volvió a contar con una figura con la misma influencia y poder.

Durante su actividad política, y fuera de ella, Borja abrazó la visión de una democracia con justicia social, equidad y un fuerte papel de las instituciones estatales. Su defensa vehemente de los derechos de los trabajadores, que expresó públicamente frente a sus adversarios de derecha, fue una muestra de su apuesta por los sectores marginados, así como las políticas que impulsó siendo presidente, incluido un icónico programa nacional de alfabetización.

FUENTE: AP