americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador declara tres días de duelo por fallecimiento de expresidente Rodrigo Borja

QUITO (AP) — El gobierno ecuatoriano decretó el viernes tres días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja, uno de los políticos más reconocidos del país al que gobernó entre 1988 y 1992.

A través de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso que entre el 19 y 21 de diciembre la bandera de Ecuador se ice a media asta en todos los edificios públicos en señal de duelo nacional y homenaje a quien ejerció “la más alta dignidad pública del país”.

Borja, líder indiscutible de la socialdemocracia, falleció el jueves en Quito a los 90 años. No se dieron a conocer las causas de su deceso.

El documento oficial destaca la relevancia en el escenario político ecuatoriano del exmandatario, quien fue legislador en tres ocasiones y un “prolífico escritor” cuyo legado quedó plasmado en un tratado de Derecho Político y Constitucional, Socialismo Democrático, la Ética del Poder, Recovecos de la Historia y una Enciclopedia de la Política traducida a varios idiomas, señaló.

Borja ejerció el cargo con “exigencia ética en el desempeño de las funciones públicas con atención a los sectores menos favorecidos de la sociedad”, concluyó el decreto gubernamental y dispuso se le conceda un funeral de Estado. La familia no se ha pronunciado sobre las honras fúnebres.

Desde el jueves instituciones estatales y gubernamentales, gobiernos locales y personalidades de varios sectores de la sociedad se sumaron a las notas de pesar, incluida la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la cual Borja fue miembro.

En 2002 Borja se retiró de la política tras una derrota electoral en la que buscaba regresar al poder. También dejó la dirección del partido Izquierda Democrática, del cual fue uno de sus fundadores y que desde entonces no volvió a contar con una figura con la misma influencia y poder.

Durante su actividad política, y fuera de ella, Borja abrazó la visión de una democracia con justicia social, equidad y un fuerte papel de las instituciones estatales. Su defensa vehemente de los derechos de los trabajadores, que expresó públicamente frente a sus adversarios de derecha, fue una muestra de su apuesta por los sectores marginados, así como las políticas que impulsó siendo presidente, incluido un icónico programa nacional de alfabetización.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter