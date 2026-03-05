americateve

Ecuador declara en emergencia a su mayor refinería que está sin actividad tras incendio

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador declaró el jueves en emergencia a su mayor refinería, Esmeraldas, luego de un incendio ocurrido hace tres días que afectó una parte de su estructura.

En declaraciones a un grupo de periodistas, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aseguró que a mediados de marzo empezará a reactivarse por fases y que espera funcione plenamente en mayo. Añadió que estos días los técnicos del seguro de esa infraestructura están revisando las instalaciones antes de hacer efectiva la cobertura.

Al menos tres unidades de esa infraestructura fueron afectadas, pero sin víctimas, por un incendio declarado la noche del domingo, del que las autoridades también investigan las causas. Tiene capacidad de refinación de 110.000 barriles diarios, pero desde el año pasado ha estado funcionando al 50% de su capacidad.

Junto a Esmeraldas, Ecuador tiene otros dos complejos de refinación, Shushufindi y La Libertad, pero con menor capacidad de procesamiento del crudo que produce este país.

A inicios de este año también se produjo un incendio en una piscina de residuos en un sector alejado de las unidades de procesamiento. Ese complejo registró daños en mayo del año pasado luego de un fuerte movimiento sísmico en la zona, lo que paralizó actividades.

Esmeraldas, ubicada al norte de la costa ecuatoriana, tiene casi 50 años de operación y en ella se producen diésel, gasolinas de alto octanaje, gas de uso doméstico, asfalto y otros combustibles.

FUENTE: AP

