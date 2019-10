Ecuador decide abandonar la OPEP a partir de 2020

Dentro de esa organización, este país tenía una cuota de exportación de 500.000 barriles diarios.

El analista económico Luis Espinosa, de la universidad San Francisco, dijo a The Associated Press que “ha pesado el elemento económico para no estar sujeto a los límites de producción de ese organismo. El gobierno está preocupado por el déficit fiscal y parece que quiere exportar más petróleo de lo que la OPEP le permite”.

Ecuador es el quinto productor de crudo de Sudamérica, el más pequeño de ese bloque de países, con unos 550.000 barriles diarios.

La OPEP fue fundada en 1960 con el objetivo promover políticas de control de precios del petróleo en el mercado internacional, lo que en ocasiones supone recortes a la producción. Está integrada por 14 países entre los principales productores de petróleo del mundo: Arabia Saudita, Irán y Kuwait, entre otros.

Ecuador ingresó a este grupo de países, que controla alrededor del 43% de la producción mundial, en 1973, pero suspendió la membresía en 1992, que volvió a retomar en 2007.