americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ecuador anuncia un arancel de 30% a los productos de Colombia por déficit comercial

QUITO (AP) — Ecuador anunció el miércoles una tasa unilateral de 30% a las importaciones de productos colombianos tras argumentar un déficit comercial de 1.000 millones de dólares con ese país y falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales.

El presidente Daniel Noboa, quien se encuentra en Davos, aseveró en su cuenta de X que su país ha hecho “esfuerzos reales de cooperación con Colombia” y señaló que mientras “hemos insistido en el diálogo” los militares ecuatorianos “siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación alguna” de sus pares de ese país.

La balanza comercial entre Ecuador y Colombia ha sido deficitaria para el primer país. De enero a noviembre de 2024 las exportaciones ecuatorianas fueron de 760 millones de dólares, mientras desde Colombia se importaron 1.866 millones de dólares, según las últimas cifras del Ministerio de Producción.

Entre los principales productos que Ecuador compra a Colombia están la energía eléctrica, medicinas y productos de limpieza, mientras Ecuador exporta productos primarios e industriales no petroleros como enlatados de pescado, maderas, extractos de aceites vegetales y manufacturas, entre otros.

El analista Jaime Carrera, presidente del Observatorio de la Política Fiscal, dijo a The Associated Press que buena parte de los problemas del narcotráfico y la violencia que registra Ecuador están ligados a Colombia, que “tampoco controla los cultivos, la producción de drogas y el transporte hacia nuestro país”.

Pero reconoció que “los aranceles unilaterales van a romper las normas de comercio e incluso las normas de la Comunidad Andina de Naciones y eso es negativo para la relación binacional”.

La cancillería y el Ministerio de Producción no respondieron de inmediato a las consultas sobre si la medida anunciada transgrede la normativa del comercio internacional.

Noboa añadió que esta medida se mantendrá hasta que “exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera” con la misma determinación que tiene el Estado ecuatoriano.

Ambos países comparten una extensa frontera de alrededor de 700 kilómetros de largo que se extiende desde el océano Pacífico, pasando por la región andina y que termina en la Amazonia, donde por el lado colombiano operan con relativa libertad grupos armados ilegales, delincuentes y narcotraficantes, según la policía ecuatoriana.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter