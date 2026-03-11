americateve

Ecuador anuncia que prepara operación para destruir a grupos criminales con el apoyo de EEUU

QUITOº (AP) — Ecuador prepara una importante ofensiva contra organizaciones criminales que empezará el fin de semana, anunció el miércoles el ministro del Interior, John Reimberg, quien destacó qué, para ello, este país cuenta con el apoyo logístico de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la Cumbre Escudo de las Américas, el sábado 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Reimberg convocó a la ciudadanía a acatar el toque de queda entre el 15 y 30 de marzo en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, entre las más violentas del país, aduciendo que “no queremos víctimas colaterales de los ataques que vamos a hacer”. La restricción estará vigente entre las 23.00 y las 05.00 horas.

Desde inicios del 2021, este país afronta una incesante ofensiva de grupos del crimen organizado, los cuales de acuerdo con la policía tienen estrecha relación con cárteles de narcotráfico de Colombia y México.

En declaraciones a radio Centro, Reimberg destacó que las autoridades requieren que las vías estén despejadas en esas provincias porque “va a haber movilización de tropas, de ciertos equipos logísticos” en seis horas de operaciones “mientras todo el mundo permanece en sus hogares”.

“Tenemos el gran apoyo de fuerzas norteamericanas en las operaciones que vamos a realizar”, aseveró Reimberg, quien destacó que Ecuador ha recibido "la logística necesaria, todo lo que requiere (de) fuerzas armadas para las operaciones”.

Los ataques a los violentos grupos criminales tienen la misión de “destruir lo que han formado en distintas partes del país. Destruir, que es lo fundamental", manifestó el ministro, quien no quiso dar detalles de lo que se está preparando.

Ecuador es considerado un centro logístico del narcotráfico donde se acopia y distribuye la droga que ingresa principalmente desde Colombia, aunque también llega desde Perú. Los alijos son transportados desde puertos marítimos ecuatorianos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, entre otros destinos, según las autoridades.

La semana pasada, en una operación conjunta, fuerzas de seguridad de Ecuador y Estados Unidos atacaron un refugio de la organización armada ilegal colombiana Comandos de la Frontera en la Amazonía ecuatoriana. Ocurrió dos días después de que ambos países anunciaron el inicio de acciones para garantizar la seguridad en la región y un día después de que Estados Unidos instó a sus aliados a pasar a la ofensiva contra carteles de droga.

Ese grupo ilegal colombiano está integrado por disidentes de diversos frentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla en 2016. Se convirtieron en una poderosa organización dedicada al narcotráfico y la minería ilegal, que opera en la zona limítrofe de ambos países.

FUENTE: AP

