Ecuador anuncia otro incremento de aranceles aduciendo inacción de Colombia en seguridad fronteriza

QUITO (AP) — El gobierno de Ecuador anunció el jueves un nuevo aumento de los aranceles para Colombia de 30% a 50% aduciendo que ese país no ha realizado acciones concretas para controlar la seguridad en la frontera binacional.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a la izquierda, y el presidente colombiano Gustavo Petro asisten a una ceremonia de condecoración para el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el palacio presidencial en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
Un comunicado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones argumentó que “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza” por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de “adoptar decisiones soberanas” que entrarán en vigencia desde el 1 de marzo.

Es una resolución que “responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad”, aseguró.

La medida del gobierno ecuatoriano contrasta con las declaraciones que dio la víspera la canciller Gabriela Sommerfeld, quien señaló que los diálogos con el vecino país continúan.

“Se mantiene el diálogo, nuestro embajador en Colombia tiene permanente comunicación en Colombia con las autoridades y lo propio hacemos aquí”, aseguró.

A fines de enero se desató la tensión entre ambos países tras la imposición unilateral del gobierno ecuatoriano de aranceles del 30% a todas las importaciones colombianas en reclamo por una supuesta falta de control de la seguridad fronteriza, donde por el lado colombiano operan con relativa libertad grupos de narcotraficantes que envían grandes cantidades de droga a Ecuador.

Ecuador también alegó una balanza comercial bilateral deficitaria en unos 850 millones de dólares.

Delegaciones binacionales, incluso dos reuniones a nivel de cancilleres, han buscado llegar a acuerdos por vía diplomática a fin de solucionar las diferencias, pero los acercamientos no han dado resultados.

Aunque los aranceles de Ecuador están vigentes desde inicios de febrero, el gobierno colombiano impuso hace dos días una medida que equipara en 30% los aranceles a un grupo de productos de Ecuador.

Ambos países también han recurrido este mes a la Comunidad Andina, en la que Colombia acusó a Ecuador de incumplir los acuerdos de Cartagena de 1969 por lo que denominó aranceles no permitidos, mientras los ecuatorianos presentaron tres reclamos por incumplimientos de las autoridades colombianas en temas comerciales.

Empresarios de ambos países han expresado preocupación y advirtieron que los aranceles afectan a empresas, trabajadores y consumidores de ambos lados de la frontera.

Transportistas, comerciantes y ciudadanos de la zona limítrofe han realizado protestas sobre el Puente Internacional Rumichaca, en la frontera común, en demanda de que ambos gobiernos suspendan la imposición de aranceles que aseguran afecta al comercio bilateral.

