Ecuador anuncia la mayor emisión de bonos de su historia para financiar parte de la deuda externa

QUITO (AP) — Ecuador anunció el lunes la emisión de 4.000 millones de dólares, la mayor realizada en la historia del país, para financiar parte de su deuda externa, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

En un comunicado precisó que la iniciativa, con la cual el país andino regresa al mercado internacional de capitales por primera vez desde el año 2019, está dividida en dos tramos: uno de 2.200 millones, con un plazo de vencimiento de ocho años, y otra de 1.800 millones, con un plazo de vencimiento de 13 años. Los rendimientos se ubicaron en 8,75% y 9,25%, respectivamente, según la cartera de Economía.

Es “una operación destinada a financiar la recompra de un tramo de su deuda externa”, acotó. Agregó que la demanda de estos papeles, por parte de los inversionistas, superó en más de cuatro veces el monto ofrecido.

El analista y director del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, señaló a The Associated Press que, aunque el rendimiento de los bonos sigue siendo alto, con esta iniciativa “se busca bajar la presión a la caja fiscal y aliviar la necesidad de financiamiento por parte del Estado”.

“Es una operación que permitiría bajar en algo el déficit del Estado estimado en 5.400 millones de dólares”, aseguró. Añadió que esto abre el camino para la recompra de otros tramos de deuda que están llegando a su plazo de vencimiento.

La operación se cerró tras una gira de las principales autoridades económicas del país por Estados Unidos y Europa y cuando el riesgo país, indicador que califica la posibilidad de cumplimiento de las deudas de un Estado, cayó por debajo de los 500 puntos. Al inicio del gobierno del presidente Daniel Noboa, por segunda ocasión, el riesgo país estaba cerca de los 2.000 puntos.

FUENTE: AP

