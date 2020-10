VIDEO: Productos en dólares y precios por las nubes: Así reabre Carlos III

De este modo, tras varios meses sin abrir sus puertas, el pasado lunes la instalación restableció sus servicios. El video grabado por un reportero de CubaNet muestra los escandalosos precios de los productos expendidos en la tienda, especialmente ropas, zapatos y equipos electrodomésticos.

En los últimos meses Carlos III estaba siendo sometida a una reparación capital que tendría como objetivo acondicionar la instalación para iniciar la venta en divisas, tal y como ha sucedido en varios centros comerciales de la capital.

El pasado miércoles, el ministro de Economía y Planificación del régimen cubano, Alejandro Gil Fernández, aseguró que las tiendas en MLC serían “transitorias” y que no buscaban dolarizar la economía de la Isla.

De acuerdo con el funcionario, las tiendas en MLC son una opción necesaria, pero no deseable que “buscan captar divisas que salen del país, mantener una oferta legal de productos que estaban ausentes en los establecimientos estatales”.

“Nos gastamos una cantidad importante de divisas para importar o producir en el país productos que luego vendemos en las tiendas en CUC o en pesos cubanos. Para reaprovisionar esos mercados, hay que gastar divisas nuevamente. Si no las tenemos, aun existiendo demanda, no podemos surtir las tiendas”, dijo.

El ministro explicó también que las tiendas en MLC no forman parte de un plan con vistas al futuro.

“La estrategia no concibe ampliar en el futuro las tiendas en MLC. La idea con el Ordenamiento Monetario es que el país funcione en una moneda… Por tanto, esta de las tiendas en MLC es una medida transitoria ajustada al actual contexto y que de momento cumple sus objetivos. No sabemos cuánto durará, pero sí podemos decir que la estrategia no es dolarizar nuestra economía”, precisó Gil Fernández.

Considerado el mayor complejo de tiendas de la capital, Carlos III fue inaugurado el 17 de octubre de 1997 como centro comercial. El establecimiento está ubicado frente a la avenida del mismo nombre, en el municipio de Centro Habana, cerca de centros de referencia histórico y cultural, como la Quinta de los Molinos, el Instituto de Lingüística y Literatura y el Gran Templo Nacional Masónico de Cuba.