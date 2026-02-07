americateve

Eason anota 26, Sengun logra triple-doble y Rockets vencen 112-106 a un Thunder diezmado

OKLAHOMA CITY (AP) — Tari Eason anotó 26 puntos, su número máximo de la temporada, y los Rockets de Houston vencieron el sábado 112-106 a un diezmado Thunder de Oklahoma City.

Tari Eason, alero de los Rockets de Houston, trata de avanzar frnete a Aaron Wiggins, base del Thunder de Oklahoma City, en el encuentro del sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Gerald Leong)
Tari Eason, alero de los Rockets de Houston, trata de avanzar frnete a Aaron Wiggins, base del Thunder de Oklahoma City, en el encuentro del sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Gerald Leong) AP

Alperen Sengun logró 17 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias para su segundo triple-doble de la temporada y el décimo de su carrera. Jabari Smith Jr. sumó 22 puntos y diez rebotes para los Rockets, y Kevin Durant añadió 20 unidades.

Cason Wallace anotó 23 tantos para Oklahoma City, e Isaiah Joe agregó 21.

Fue el segundo partido de Oklahoma City sin el Jugador Más Valioso de la campaña anterior, Shai Gilgeous-Alexander, quien se está recuperando de una distensión abdominal. El astro estará fuera hasta después del receso del Juego de Estrellas.

El Thunder ya estaba sin Jalen Williams, elegido al Juego de Estrellas de 2025, y sin el escolta de segundo año Ajay Mitchell, una de las Estrellas Emergentes para el fin de semana próximo..

El escolta de segundo año Jared McCain jugó su primer partido con el Thunder desde que llegó en un canje con Filadelfia. Entró al final del primer cuarto entre aplausos. Terminó con cinco puntos en 14 minutos.

