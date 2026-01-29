americateve

Earthquakes adquieren a Timo Werner del Leipzig en fichaje de renombre para la MLS

SAN JOSÉ, California, EE.UU. (AP) — Los Earthquakes de San José adquirieron el jueves al delantero Timo Werner, procedente del club alemán Red Bull Leipzig, mediante un contrato de jugador designado que permanecerá vigente hasta junio de 2028 y que representa una de las mayores adquisiciones en la historia del equipo de la MLS.

ARCHIVO - Timo Werner, jugador alemán del Tottenham, corre durante un partido de la Liga Premier ante el West Ham, el 19 de octubre de 2024 (AP Foto/Dave Shopland, archivo) AP

Werner, de 29 años y cuyo acuerdo está pendiente de recibir su visa y certificado de transferencia internacional, también ha jugado para Stuttgart, Chelsea y a préstamo con el Tottenham durante una carrera distinguida en la que ha ayudado a levantar trofeos en la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

También ha aparecido en 57 partidos y ha anotado 24 goles con la selección de Alemania.

“Siempre es una gran decisión ir a América, pero todo está ahí para tener éxito", comentó Werner en un comunicado. "El estadio y las instalaciones son hermosos. Además, me impresionó mucho que un entrenador experimentado como Bruce (Arena), que ha tenido tanto éxito en la liga, volara hasta Alemania para hablar conmigo sobre el plan.

“Los aficionados de los Earthquakes pueden esperar un jugador que lo da todo en el campo, en cada partido. En cada club al que me he unido, he querido ganar un trofeo. Al final, siempre he cumplido. Por eso quiero venir a San José: para ganar”.

San José adquirió la llamada “prioridad de descubrimiento” de Werner a los Red Bulls de Nueva York por 50.000 dólares en dinero de asignación general.

“Creo que será una excelente adquisición para nuestro equipo”, indicó Arena. "Tener un jugador del calibre de Timo es simplemente excepcional para el club y la comunidad. Creo que nos ofrecerá calidad en el campo, experiencia y liderazgo”.

Los Earthquakes comienzan la temporada de la MLS el 21 de febrero contra el Sporting Kansas City.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

