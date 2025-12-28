americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Eagles vencen 13-12 a Bills tras falla de Josh Allen al buscar a Shakir en intento de conversión

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen lanzó un intento de conversión de dos puntos desviado del receptor abierto Khalil Shakir en la parte trasera de la zona de anotación con cinco segundos restantes, y los Eagles de Filadelfia se mantuvieron para una victoria de 13-12 sobre los Bills de Buffalo el domingo.

Josh Allen (17), de los Bills de Buffalo, anota un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Buffalo, Nuava York. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Josh Allen (17), de los Bills de Buffalo, anota un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Buffalo, Nuava York. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Dallas Goedert atrapó un pase de touchdown de una yarda, Jake Elliott acertó goles de campo de 28 y 47 yardas, y los campeones del Super Bowl, los Eagles, apenas evitaron desperdiciar una ventaja de 13-0 en el cuarto período. El apoyador Jalyx Hunt tuvo dos de las cuatro capturas de Filadelfia y lideró al equipo con tres golpes al quarterback.

El tackle defensivo Jalen Carter hizo una contribución importante en su regreso después de perderse tres juegos por lesiones en ambos hombros. Carter levantó la mano para bloquear el intento de punto extra de Michael Badgley después de la carrera de touchdown de dos yardas de Allen con 5:11 restantes.

Allen anotó en un acarreo personal en cuarta y gol para acercar a los Bills a un punto con cinco segundos restantes. Los Bills pensaron que tenían un touchdown una jugada antes, pero Dawson Knox fue declarado corto de la línea de gol después de una revisión de repetición.

En lugar de jugar para el tiempo extra, el entrenador Sean McDermott optó por ir por dos puntos. Allen retrocedió en el la bolsa de protección y tenía un defensivo en su cara cuando soltó un pase que estaba a unos 30 centímetros de Shakir. Los Bills luego intentaron una patada corta que Goedert recuperó.

Los campeones de la División Este de la Conferencia Nacional, los Eagles (11-5), tienen asegurado al menos el tercer puesto de la NFC al entrar en los playoffs.

Buffalo (11-5), que aseguró un lugar en la postemporada la semana pasada, cayó al puesto número siete en la Conferencia Americana. Nueva Inglaterra aseguró su primer título de la AFC Este desde 2019 con la derrota de los Bills.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

El presidente Donald Trump recibe al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su club Mar-a-Lago, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump tras reunirse con Zelenski: "Estamos muy cerca" de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Ucrania

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

José Daniel Ferrer confirma la pérdida del embarazo de su esposa tras una emergencia médica en Miami

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Habana estrena carros eléctricos para funerales mientras el sistema necrológico colapsa en toda Cuba

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter