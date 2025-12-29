Eagles aún luchan por el puesto 2 o 3 en la NFC antes del final de la temporada regular

Jalen Hurts de los Eagles de Filadelfia deja atrás a Gregg Rousseau de los Bills de Buffalo en el encuentro del domingo 28 de diciembre del 2025. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Lo qué no saben: todo lo demás.

Los Eagles podrían obtener el puesto número 2 o número 3 en la NFC y aún tener cuatro posibles oponentes alineados en la ronda de comodines de cara al juego del lunes por la noche entre los Rams de Los Ángeles y Falcons de Atlanta. Una derrota de los Rams eliminaría a los Seahawks de la lista de equipos potenciales en el inicio de los playoffs.

Los Eagles (11-5) obtendrían el puesto número 2 si vencen a los Commanders (4-12) el domingo y si Chicago pierde ante Detroit.

El puesto número dos podría otorgar a los Eagles dos juegos de playoffs en casa y tal vez incluso tres si el primer sembrado (los Rams o Seahawks) pierde en los playoffs. El escenario podría suceder, tal como ocurrió la temporada pasada cuando Detroit, que era el número 1, perdió y los Eagles ganaron tres juegos en casa en su camino hacia el título.

Los Eagles sobrevivieron a una dura batalla en Buffalo el domingo, y bloquearon un punto extra y un intento fallido de conversión de dos puntos de los Bills para ganar.

El entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, estaba tan emocionado que provocó a los fanáticos de los Bills mientras se dirigía por el túnel hacia el vestuario.

"Ya no hay tanto hablar de los fanáticos de Buffalo. ¡Woo! Ya no tanto (hablar)", dijo.

Sirianni tiene las credenciales para hablar.

Sus 65 victorias (incluyendo playoffs) lo colocan por delante de Greasy Neale (64, 1941-50) como el segundo entrenador con más victorias en la historia de los Eagles. Solo Andy Reid (140, 1999-2012), a quien Sirianni venció en el Super Bowl de la temporada pasada, tiene más victorias entre los entrenadores de los Eagles.

Sirianni y los Eagles están en una posición sólida para incrementar el total de victorias con otra profunda carrera en los playoffs. Solo los Rams y Seahawks tienen mejores probabilidades de ganar el Super Bowl en la NFC, según BetMGM Sportsbook.

Los Eagles están en posición de regresar al Super Bowl en gran parte gracias a su defensa.

Jalen Hurts no siempre tiene que jugar como un MVP del Super Bowl para que los Eagles ganen. Pero completar pases y un cierto nivel de consistencia ciertamente no perjudicaría su esfuerzo por el campeonato.

Qué funciona

La defensa. La defensa de Vic Fangio nuevamente salvó el juego y demostró por qué es lo suficientemente buena para llegar al Super Bowl. Los Eagles capturaron a Josh Allen cinco veces y mantuvieron a James Cook y la mejor ofensiva terrestre de la NFL en solo 120 yardas. La defensa fue sólida cuando las yardas se pusieron difíciles y mantuvo a Buffalo en solo seis de 15 en tercer intento.

Necesita ayuda

Jugar bajo una lluvia intensa no ayudó a ninguno de los equipos. Saquon Barkley corrió solo para 68 yardas en 19 acarreos, un promedio de 3,6 yardas. Es difícil para los receptores A.J. Brown y DeVonta Smith hacer jugadas impactantes cuando Hurts no puede completar un pase en intentos mínimos. Los Eagles ejecutaron solo 17 jugadas para 17 yardas en la segunda mitad y despejaron en cada posesión.

Los Eagles tienen un récord de 7-3 en juegos decididos por una sola anotación.

"Probablemente sea un equipo que podríamos ver de nuevo", dijo Barkley. "Así que salir y hacer el trabajo y la defensa jugando de manera espectacular, en la ofensiva siempre hay espacio para mejorar, no importa si anotas 40 o anotas 14, siempre puedes construir a partir de un juego como este".

