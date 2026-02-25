americateve

Duren y Cunningham guían a Pistons hacia victoria 124-116 ante Thunder mermado

DETROIT (AP) — Jalen Duren anotó 29 puntos y capturó 15 rebotes, Cade Cunningham sumó 29 unidades y 13 asistencias, y los Pistons de Detroit vencieron el miércoles 124-116 al mermado Thunder de Oklahoma City, en un duelo entre líderes de conferencia.

Isaiah Joe, del Thunder de Oklahoma City, comete una falta sobre Jalen Duren, de los Pistons de Detroit, en el encuentro del miércoles 25 de febrero de 2026 (AP Foto/Duane Burleson)
El Thunder comenzó el partido sin cinco de sus seis máximos anotadores: Shai Alexander-Gilgeous (abdomen), Isaiah Hartenstein (pantorrilla), Chet Holmgren (espalda), Ajay Mitchell (abdomen) y Jalen Williams (isquiotibiales).

El único de los seis principales que jugó de inicio fue Isaiah Joe, y se marchó al descanso debido a una contusión en la cadera.

Duncan Robinson aportó 16 puntos para Detroit, líder del Este. Los Pistons han ganado seis de siete compromisos para mejorar a 43-14.

Jaylin Williams logró 30 puntos, la mejor marca de su carrera, para el Thunder, campeón defensor, y Cason Wallace añadió 23. Oklahoma City cayó a una foja de 45-15. Había ganado cinco de seis.

FUENTE: AP

