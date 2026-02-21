americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Duren regresa de su suspensión suma 26 puntos y 13 rebotes en triunfo de Pistons ante Bulls

CHICAGO (AP) — Jalen Duren regresó de una suspensión y anotó 26 puntos y capturó 13 rebotes para ayudar a que los Pistons de Detroit tomaran el control en la segunda mitad y se impusieran con facilidad el sábado 126-110 a los Bulls de Chicago.

El pívot de los Pistons de Detroit Jalen Duren clava el balón en el encuentro ante los Bulls de Chicago el sábado 21 de febrero del 2026. (AP Foto/Melissa Tamez)
El pívot de los Pistons de Detroit Jalen Duren clava el balón en el encuentro ante los Bulls de Chicago el sábado 21 de febrero del 2026. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Cade Cunningham sumó 18 unidades, 13 asistencias y nueve rebotes, y se quedó cerca del 15mo triple-doble de su carrera, mientras los Pistons ganaron su quinto partido consecutivo. Tobias Harris también aportó 18 puntos y Duncan Robinson agregó 17 para el líder Detroit (42-13), que le propinó a Chicago su octava derrota seguida, la peor racha de la temporada para los Bulls.

Duren ayudó a consolidar el dominio de Detroit después de perderse dos partidos por su participación en una pelea en Charlotte el 9 de febrero. En este encuentro recibió una falta técnica por dejar caer despreocupadamente el balón sobre la cara de Nick Richards, de Chicago, en el tercer cuarto, mientras Richards estaba tendido en la cancha.

Josh Giddey anotó 27 puntos atinando 10 de 16 tiros de campo —incluyendo cinco triples—, pero los Bulls no pudieron seguir el ritmo de los Pistons después de irse al descanso abajo apenas 53-50. Matas Buzelis, Jalen Smith e Issac Okoro añadieron 15 cada uno, mientras los Bulls cometieron 23 pérdidas que derivaron en 28 puntos de Detroit.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter