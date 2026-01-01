americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Durant y Thompson lideran a los Rockets en victoria 120-96 sobre los Nets

NUEVA YORK (AP) — Kevin Durant anotó 22 puntos y logró un máximo de temporada con 11 asistencias, Amen Thompson sumó 23 puntos y los Rockets de Houston vencieron 120-96 a los Nets de Brooklyn la noche del jueves para su cuarta victoria consecutiva.

Noah Clowney (21), alero de los Nets de Brooklyn, defiende ante Jabari Smith Jr. (10), alero de los Rockets de Houston, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy jueves 1 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Noah K. Murray)
Noah Clowney (21), alero de los Nets de Brooklyn, defiende ante Jabari Smith Jr. (10), alero de los Rockets de Houston, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy jueves 1 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Photo/Noah K. Murray) AP

Alperen Sengun consiguió 20 puntos, seis rebotes y seis asistencias tras una ausencia de dos partidos para los Rockets, quienes comenzaron rápido en ambas mitades para ganar en Brooklyn por primera vez en siete años. Tari Eason terminó con 15 puntos y nueve rebotes, y Jabari Smith Jr. y Reed Sheppard anotaron cada uno 14 puntos.

Sengun tuvo un ocho de 12 en tiros de campo después de perderse dos partidos por una lesión en la pantorrilla izquierda.

Cam Thomas anotó 21 puntos para los Nets, quienes perdieron su segundo partido consecutivo después de ganar tres seguidos por única vez en esta temporada. Ziaire Williams añadió 14.

Michael Porter Jr., quien lidera a los Nets con un promedio de 25.8 puntos por partido, se perdió el juego debido a una enfermedad junto con los guardias titulares lesionados Egor Demin y Terance Mann. Sin ellos, Brooklyn nunca lideró en su primera derrota en casa ante Houston desde el dos de noviembre de 2018, después de ganar los últimos seis.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

FRIO EN CUBA: Fin de año helado y enero arranca con frío inusual en varias provincias

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

REVELADA EN LA HABANA: La Letra del Año 2026 marca el rumbo espiritual de Cuba

ARCHIVO – Páginas de healthcare.gov, el sitio web de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 19 de agosto de 2025. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo)

Millones de estadounidenses enfrentan aumentos en costos de salud tras expiración de subsidios

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter