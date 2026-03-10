americateve

Durant y Thompson guían a Rockets a paliza de 113-99 sobre Raptors

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 29 puntos, Amen Thompson sumó 23, y los Rockets de Houston doblegaron el martes 113-99 a los Raptors de Toronto.

Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, dribla a Scottie Barnes, de los Raptors de Toronto, en el encuentro del martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith)
Durant encestó 12 de 16 tiros de campo y además aportó siete rebotes. Anotó 22 de sus puntos en la primera mitad.

Thompson superó la marca de 20 puntos por quinta vez en seis partidos. Acertó 6 de sus 10 disparos de campo y convirtió 10 tiros libres.

Jabari Smith Jr. también agregó 23 puntos por los Rockets, que comparten ahora el tercer lugar de la clasificación de la Conferencia Oeste. Alperen Sengun anotó 14 puntos y capturó 12 rebotes.

Houston acertó el 60% de sus disparos en el primer cuarto y superó a los Raptors en rebotes por 11-5. Pero, con la ayuda de seis pérdidas de balón de los Rockets, el partido estaba empatado a 29.

Los Rockets cerraron la primera mitad con una racha de 14-4 para irse al descanso con ventaja de 58-49.

Los Rockets embocaron 49% de sus tiros de campo en el partido, superaron a los Raptors en rebotes por 53-30, y terminaron con 22 puntos de segunda oportunidad, por cinco de Toronto.

