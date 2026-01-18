americateve

Durant se convierte en sexto anotador histórica de la NBA yRockets vencen 119-110 a Pelicans

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 18 puntos y se colocó en el sexto lugar en la lista de puntos de carrera de la NBA, y Jabari Smith Jr. anotó un máximo de temporada de 32 puntos mientras los Rockets de Houston vencieron la noche del domingo 119-110 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Kevin Durant (7), de los Rockets de Houston, controla el balón ante Zion Williamson (1), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Houston, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Photo/Ashley Landis)
Kevin Durant (7), de los Rockets de Houston, controla el balón ante Zion Williamson (1), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Houston, el domingo 18 de enero de 2026. (AP Photo/Ashley Landis) AP

Alperen Sengun sumó 21 puntos y ocho rebotes, y Amen Thompson terminó con 20 puntos mientras Houston ganó por tercera vez en cuatro juegos.

Trey Murphy III anotó 21 puntos con un siete de 15 en tiros y Zion Williamson tuvo 20 puntos y seis rebotes. Derik Queen terminó con 15 puntos para los Pelicans, quienes perdieron por cuarta vez en cinco juegos y por decimotercera vez en 15 juegos.

Con 15.2 segundos restantes en el juego, Durant se dirigió a la línea de tiros libres necesitando un punto para superar al miembro del Salón de la Fama Dirk Nowitzki (31.560 puntos) en la lista de anotadores de la NBA. El 15 veces All-Star hizo dos tiros libres y recibió una ovación de pie del público local. Durant ahora tiene 31.562 puntos en su carrera. Michael Jordan es quinto en la lista con 32.292.

Cuando el juego terminó, se reprodujo un mensaje especial en video en el jumbotron con Dirk Nowitzki felicitando a Durant.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

