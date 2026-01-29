Durant anota 31 puntos por Rockets, que dominan la 2da mitad y arrollan 104-86 a unos Hawks mermados

Compartir en:









Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, lanza un balón frente a Asa Newell, de los Hawks de Atlanta, el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Rockets dominaron la segunda mitad después de irse al descanso con una delantera de apenas 43-42. Jabari Smith sumó 14 puntos y Reed Sheppard añadió 13.

Un triple de Sheppard les dio a los Rockets su primera ventaja de 20 puntos, 90-70.

Los Hawks dejaron fuera a dos titulares importantes debido a lesiones. El pívot Onyeka Okongwu se rompió un diente cuando recibió un codazo en la boca el miércoles, durante la victoria de Atlanta por 117-106 en Boston. El alero Jalen Johnson fue descartado por un tirón en la pantorrilla izquierda.

Atlanta informó que Okongwu se sometió a un procedimiento odontológico exitoso el jueves y también se perderá el partido del sábado en Indiana.

Los Hawks ya estaban sin el pívot Kristaps Porzingis (inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo) y sin el alero Zaccharie Risacher (contusión ósea en la rodilla izquierda). El novato Asa Newell fue convocado de regreso de la G League College Park antes del partido. El pívot Christian Koloko, quien firmó con Atlanta el 17 de enero, hizo su primera aparición de inicio en su quinto encuentro con los Hawks.

CJ McCollum lideró a Atlanta con 23 puntos. Nickeil Alexander-Walker agregó 20 y Corey Kispert sumó 17.

FUENTE: AP