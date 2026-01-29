americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Durant anota 31 puntos por Rockets, que dominan la 2da mitad y arrollan 104-86 a unos Hawks mermados

ATLANTA (AP) — Kevin Durant anotó 31 puntos y los Rockets de Houston arrollaron el jueves 104-86 a unos diezmados Hawks de Atlanta, que vieron cortada una seguidilla de cuatro victorias.

Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, lanza un balón frente a Asa Newell, de los Hawks de Atlanta, el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart)
Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, lanza un balón frente a Asa Newell, de los Hawks de Atlanta, el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Rockets dominaron la segunda mitad después de irse al descanso con una delantera de apenas 43-42. Jabari Smith sumó 14 puntos y Reed Sheppard añadió 13.

Un triple de Sheppard les dio a los Rockets su primera ventaja de 20 puntos, 90-70.

Los Hawks dejaron fuera a dos titulares importantes debido a lesiones. El pívot Onyeka Okongwu se rompió un diente cuando recibió un codazo en la boca el miércoles, durante la victoria de Atlanta por 117-106 en Boston. El alero Jalen Johnson fue descartado por un tirón en la pantorrilla izquierda.

Atlanta informó que Okongwu se sometió a un procedimiento odontológico exitoso el jueves y también se perderá el partido del sábado en Indiana.

Los Hawks ya estaban sin el pívot Kristaps Porzingis (inflamación en el tendón de Aquiles izquierdo) y sin el alero Zaccharie Risacher (contusión ósea en la rodilla izquierda). El novato Asa Newell fue convocado de regreso de la G League College Park antes del partido. El pívot Christian Koloko, quien firmó con Atlanta el 17 de enero, hizo su primera aparición de inicio en su quinto encuentro con los Hawks.

CJ McCollum lideró a Atlanta con 23 puntos. Nickeil Alexander-Walker agregó 20 y Corey Kispert sumó 17.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacados del día

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Trump declara emergencia nacional sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

Trump declara "emergencia nacional" sobre Cuba y anuncia aranceles a países que vendan petróleo

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.
ULTIMA HORA

ALERTA EN LA HABANA: EMBAJADAS Y EMPRESAS ACTIVAN PLANES DE EVACUACIÓN ANTE PRESIÓN DE EE.UU.

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE SE PASÓ DE LA RAYA

APOYO A TRUMP EN MIGRACIÓN SE DESPLOMA: ENCUESTA REVELA QUE LA MAYORÍA CREE QUE ICE "SE PASÓ DE LA RAYA"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter