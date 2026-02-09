americateve

Durán suma seis clubes a los 22 años tras unirse al Zenit cedido por Al Nassr

SAN PETERSBURGO, Rusia (AP) — El delantero colombiano Jhon Durán se incorporó al Zenit de San Petersburgo en calidad de préstamo procedente del club saudí Al-Nassr hasta el final de la temporada.

Jhon Durán (centro) pugna por el balón en un un partido de la Liga Europa contra Aston Villa, el jueves 22 de enero de 2026, en Estambul. (AP Foto/Francisco Seco)
Jhon Durán (centro) pugna por el balón en un un partido de la Liga Europa contra Aston Villa, el jueves 22 de enero de 2026, en Estambul. (AP Foto/Francisco Seco)

Zenit anunció el fichaje en X el lunes. Los rusos son el sexto club en la carrera de Durán, de 22 años, que incluye una etapa con el Aston Villa de Liga Premier, donde ganó fama por sus goles saliendo desde la banca.

Su reputación como súper suplente con el Villa se forjó al facturar seis goles al comienzo de la temporada 2024-25, a pesar de haber sido titular en un solo partido y firmó un nuevo contrato con el club de Birmingham hasta 2030.

Pero apenas tres meses después, Durán se unió a Cristiano Ronaldo en Al Nassr por un monto que ascendió a los 64 millones de libras (80 millones de dólares), según versiones de prensa.

Durán fue expulsado en su cuarto partido en Arabia Saudí. Anotó ocho goles en 13 encuentros de la Pro League la temporada pasada.

Fue cedido al club turco Fenerbahçe al inicio de la temporada, anotando cinco goles en 21 partidos.

Durán comenzó su carrera con Envigado en Colombia antes de unirse al Chicago Fire en la MLS para luego dar el salto a Europa con el Villa.

