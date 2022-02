Dueños y jugadores de MLB se reúnen por segundo día seguido

Associated Press

Associated Press

MLB advirtió al sindicato que necesitan llegar a un acuerdo el lunes de la próxima semana para iniciar la temporada a tiempo. Los jugadores no han dicho si han aceptado esa fecha límite.

El sindicato reclama que el fondo de bonificaciones sea de 115 millones de dólares, ocho equipos en la lotería y un máximo de cuatro opciones de asignación.

Los jugadores y los equipos siguen distantes en cuanto a un acuerdo sobre el tope al impuesto de lujo y el monto a gravar. Los equipos le informaron al sindicato que no incrementarán la elegibilidad para el arbitraje salarial, no disminuirán el reparto de ganancias y no agregarán nuevos criterios para que sumar tiempo de servicio, lo que los peloteros aseguran es necesario para evitar que los equipos retengan a jugadores con el fin de demorar la agencia libre.