americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dueños de Wrexham suman a Apollo Sports Capital para impulsar al club de la segunda división inglesa

WREXHAM, Gales (AP) — Los famosos propietarios de Wrexham han vendido una participación minoritaria en su club de fútbol en la segunda división de Inglaterra a Apollo Sports Capital, una firma de capital privado con sede en Estados Unidos.

ARCHIVO - Ryan Reynolds (derecha), codueño de Wrexham, y el jugador Ollie Palmer posan con el trofeo al final del partido contra Charlton de la tercera división de Inglaterra, el 26 de abril de 2025, en Wrexham, Gales. (AP Foto/Jon Super)
ARCHIVO - Ryan Reynolds (derecha), codueño de Wrexham, y el jugador Ollie Palmer posan con el trofeo al final del partido contra Charlton de la tercera división de Inglaterra, el 26 de abril de 2025, en Wrexham, Gales. (AP Foto/Jon Super) AP

El acuerdo, que se anunció el lunes sin que se revelaran los términos, incluye la inversión de Apollo en la remodelación del estadio de Wrexham y el área circundante en la pequeña ciudad galesa, que se ha hecho famosa gracias a su club de fútbol homónimo desde que los actores estadounidenses Ryan Reynolds y Rob Mac lo compraron en 2021 y ayudaron a crear una popular docuserie sobre la comunidad.

Wrexham, el club más antiguo de Gales que se fundó en 1864, ha logrado tres ascensos consecutivos en la pirámide del fútbol inglés para alcanzar la segunda división esta temporada, a un paso de la Liga Premier Wrexham inició esta semana en el puesto 12 en la clasificación de 24 equipos. El equipo no jugaba en la segunda división desde la temporada 1981-82.

“Desde el primer día, queríamos construir un futuro sostenible para el Wrexham. Y hacerlo con un poco de corazón y humor”, dijeron los dueños de Wrexham en un comunicado distribuido por el club: "El sueño siempre ha sido llevar este club a la Liga Premier mientras nos mantenemos fieles a la ciudad. Un crecimiento como ese requiere socios de clase mundial que compartan nuestra visión y ambición, y Apollo lo hace absolutamente".

Reynolds y Mac vendieron una participación en el club el año pasado a un grupo de inversión diferente, también con sede en Estados Unidos. Apollo compró recientemente una participación mayoritaria en el club español Atlético de Madrid, un acuerdo que se espera se finalice a principios del próximo año.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter