Dramaturgo nominado al Tony Jeremy O. Harris, arrestado en Japón por presunto contrabando de éxtasis

TOKIO (AP) — El destacado dramaturgo y actor estadounidense, Jeremy O. Harris, conocido por su obra "Slave Play", nominada al Tony, fue arrestado en Japón por supuesto contrabando de éxtasis, informaron las autoridades el sábado.

ARCHIVO - Jeremy O. Harris posa para los fotógrados antes del inicio del desfile de la colección femenina otoño-invierno 2024-25 de Bottega Veneta en Milán, Italia, el 24 de febrero de 2024. (AP Doto/Luca Bruno, archivo)
ARCHIVO - Jeremy O. Harris posa para los fotógrados antes del inicio del desfile de la colección femenina otoño-invierno 2024-25 de Bottega Veneta en Milán, Italia, el 24 de febrero de 2024. (AP Doto/Luca Bruno, archivo) AP

Agentes en el Aeropuerto de Naha, en Okinawa, una isla del sur del país, arrestaron a Harris el 16 de noviembre por una presunta infracción de la ley de aduanas al tener 0,78 gramos (0,0275 onzas) de la droga cristalizada, también conocida como MDMA, en un recipiente dentro de una bolsa que llevaba, dijo el portavoz de la Aduana Regional de Okinawa, Tatsunori Fukuda.

Harris, de 36 años, había salido del Aeropuerto de Heathrow, en Londres, dos días antes y pasó por el Aeropuerto Internacional de Taoyuan, en Taiwán, antes de llegar a Naha para hacer turismo, agregó Fukuda. Okinawa es un popular destino turístico que tiene un clima suave durante todo el año.

Según Fukuda, el dramaturgo fue arrestado en el lugar y quedó bajo la custodia de la policía de Tomishiro, que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del distrito de Naha el jueves para que se realice una investigación que podría derivar en una acusación.

Las autoridades japonesas no encontraron otras drogas en su equipaje y creen que el MDMA era para uso personal. La pesquisa sigue abierta, indicó Fukuda, que agregó que no se podía revelar si Harris había hecho algún comentario sobre el caso.

Los representantes de Harris no realizaron comentarios.

Los procedimientos penales japoneses permiten a los investigadores retener a un sospechoso hasta 23 días antes de presentar cargos, y la detención preventiva puede prolongarse si el acusado ejerce su derecho a guardar silencio o niega los cargos, una práctica ampliamente tachada de “justicia de rehenes”.

En Japón, las condenas por contrabando de drogas pueden acarrear penas de prisión de varios años.

Harris irrumpió en la escena artística con “Slave Play”, que escribió mientras estudiaba un posgrado en la Escuela de Arte Dramático de Yale. Se estrenó fuera del circuito de Broadway en 2018 y provocó polémica e incluso una petición para cerrar la producción por su provocadora mezcla de tabúes raciales, de clase y sexuales. Pasó a los escenarios de Broadway al año siguiente y fue nominada al Tony a la mejor obra, aunque no ganó el premio.

Además de pequeños papeles como actor, apareció interpretándose a sí mismo en la nueva versión de "Gossip Girl" y fue coproductor en varios episodios de la exitosa serie de HBO "Euphoria."

___

La periodista de The Associated Press Mallika Sen en Nueva York contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

