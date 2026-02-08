americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Drake Maye y los Patriots se enfrentan a Sam Darnold y los Seahawks en el Super Bowl 60

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Estamos cerca de coronar un nuevo campeón del Super Bowl.

Después de dos semanas de expectación y anticipación, los Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle se enfrentarán este domingo en el Super Bowl 60 en el Levi’s Stadium.

¿Capturarán Drake Maye y los Patriots (17-3) su séptimo Trofeo Lombardi? ¿O Sam Darnold y los Seahawks (16-3) ganarán su segundo?

El enfrentamiento presenta dos defensas férreas, dos ofensivas equilibradas y dos mariscales de campo que han tomado rutas muy diferentes para llegar aquí.

Liderados por el tackle defensivo Leonard Williams, el apoyador Ernest Jones, el esquinero Devon Witherspoon y el novato Nick Emmanwori, los Seahawks permitieron la menor cantidad de puntos en la NFL y tienen jugadores destacados en cada nivel.

Los Patriots extendieron su récord avanzando a su 12mo Super Bowl gracias a que su defensa ha sido dominante durante los playoffs, permitiendo solo 8,7 puntos por juego.

Darnold cuenta con el receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba, el veterano Cooper Kupp y el corredor Kenneth Walker.

Los corredores TreVeyon Henderson y Rhamondre Stevenson y el receptor Stefon Diggs brindan a Maye mucho apoyo en la ofensiva de New England.

Maye, de 23 años, será el segundo mariscal de campo más joven en iniciar un Super Bowl. Aspira a convertirse en el más joven en ganarlo.

Los Patriots ganaron seis anillos con el entrenador Bill Belichick y Tom Brady. Mike Vrabel, entrenador del año de la NFL según AP, fue parte de tres de esos equipos, busca su primer anillo como entrenador en jefe.

El entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, está solo en su segunda temporada y la primera con Darnold, quien está en su quinto equipo en ocho años en la NFL. La selección número tres en general de 2018 finalmente ha encontrado un hogar después de deambular por la liga.

El juego del domingo será una reedición del Super Bowl del 2015. Brady y los Patriots ganaron ese, 28-24, después de que el pase de Russell Wilson desde la primera yarda yarda en el último minuto fuera interceptado por Malcolm Butler.

Según BetMGM Sportsbook, los Patriots son desfavorecidos por cuatro 1/2 puntos contra Seattle.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen "compacta" el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: "Es terrible apresar las ideas"

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter