americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Drake Maye impulsa a los Patriots rumbo a los playoffs con una temporada digna del MVP

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Drake Maye fue el quarterback titular más preciso esta temporada en la NFL.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye celebra el touchdown del corredor TreVeyon Henderson en el encuentro ante los Dolphins de Miami el domingo 4 de enero de 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye celebra el touchdown del corredor TreVeyon Henderson en el encuentro ante los Dolphins de Miami el domingo 4 de enero de 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

También ha sabido desestimar todos los elogios que ha recibido durante el camino de los Patriots hacia su primer título de la División Este de la Conferencia Americana desde 2019.

Pero después de jugar un papel integral para que Nueva Inglaterra diera un giro con uno de los cambios más drásticos en la historia tras su victoria 38-10 sobre Miami, el mariscal de campo de segundo año pronto podría ser etiquetado con algo que será difícil de ignorar: ser seleccionado como el Jugador Más Valioso de la NFL.

“Ha sido todo lo que hemos pedido y sigue mejorando. No está satisfecho”, aseguró el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel. “Así que sé que nuestro éxito de donde estamos ahora, hoy, tiene mucho que ver con Drake Maye”.

Maye terminó la temporada regular con un porcentaje de pases completos del 72,0, el más alto en la historia del equipo y el sexto mejor en la historia de la NFL. Superó la marca de Tom Brady, quien tuvo un porcentaje de 68,9 en 2007. Esa también fue la última vez que un quarterback de los Patriots lideró la NFL en porcentaje de pases completos.

¿El MVP de esa temporada? Brady.

Maye se siente orgulloso de las 14 victorias esta temporada y el récord de 8-0 fuera de casa, pero también mencionó la capacidad de involucrar a múltiples jugadores en la ofensiva. Aunque el entrenamiento y el esquema ciertamente juegan un papel, es algo que depende en gran medida del quarterback.

"Creo que esa es una de las cosas más difíciles sobre las formas de defendernos", expresó Maye. "Así que probablemente eso es de lo que más me enorgullezco".

Maye también ha inspirado a sus compañeros.

Incluso antes de que firmara con los Patriots en la temporada baja, el receptor abierto Stefon Diggs notó algo desde lejos.

"Solo sabía que tenían un buen mariscal de campo joven. No se puede decir que tenía un futuro prometedor, pero ciertamente lo parecía", comentó Diggs. "Jugamos contra ellos el año pasado cuando estaba en Houston y pensé, 'Ese chico tiene algo ahí'. Nunca se sabe cuando son tan jóvenes".

Ahora con 23 años, Maye está en la contienda para ser el MVP más joven de la liga desde que Lamar Jackson lo ganó a los 22 durante la temporada 2019.

Qué funciona

Los Patriots demostraron que pueden correr el balón esta temporada. Terminaron terceros en la AFC, promediando 128,9 yardas por juego por tierra. Entre los equipos de playoffs de la Americana, ocupan el segundo lugar solo detrás de Buffalo (159,6).

Además, los Patriots entran a los playoffs con dos opciones productivas con los corredores Rhamondre Stevenson y el novato TreVeyon Henderson. Stevenson se perdió tres juegos por una lesión en el dedo del pie, pero terminó con siete touchdowns por tierra y dos por recepción. Es la cuarta vez en sus cinco temporadas con al menos cinco touchdowns por tierra.

Henderson ocupó el quinto lugar en la AFC, promediando 5,1 yardas por acarreo con nueve touchdowns. Cuatro de sus carreras de anotación fueron de más de 50 yardas, subrayando su capacidad para impactar los juegos en cualquier momento.

Necesita ayuda

La defensiva de Nueva Inglaterra comenzó fuerte antes de ser superada en un segundo cuarto durante el cual los Dolphins anotaron diez puntos y se acercaron 17-10 al medio tiempo en lo que Vrabel llamó una "pausa". La buena noticia es que la defensa tuvo una intercepción para terminar la primera serie ofensiva de los Dolphins en la segunda mitad y forzó cinco despejes consecutivos para terminar el juego.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Tensión en Caracas: reportan disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores tras sobrevuelo de drones

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente
ULTIMA HORA

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter