Doucette lanza el reto antes del Fanatics Flag Football Classic: 'No nos subestimen'

El quarterback de flag football Darrell “Housh” Doucette III será perseguido pronto en el campo por los cazamariscales de la NFL Von Miller y Myles Garrett. También tendrá al esquinero Jalen Ramsey pegado a uno de sus receptores.

ARCHIVO - Foot de septiembre del 2025, foto del quarterback Darrell Housh Doucette III del equipo de fútbol bandera de Estados Unidos enfrentando a Panamá. (Lester Barnes/USA Football via AP, Archivo)
ARCHIVO - Foot de septiembre del 2025, foto del quarterback Darrell "Housh" Doucette III del equipo de fútbol bandera de Estados Unidos enfrentando a Panamá. (Lester Barnes/USA Football via AP, Archivo)

Es el tipo de oportunidad con la que Doucette ha soñado durante mucho tiempo. La recibirá por fin el 21 de marzo como parte del Fanatics Flag Football Classic.

Es una ocasión para que Doucette y la selección de fútbol americano bandera de Estados Unidos se alineen frente a algunas de las máximas estrellas de la NFL, pasadas y presentes, en una competencia “amistosa” antes de que el deporte haga su debut olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Y ese plantel bien podría incluir a algunos jugadores de la NFL.

“Más les vale dar el 100% porque nosotros vamos a dar el 100%”, manifestó Doucette en una entrevista telefónica con The Associated Press. “No nos subestimen”.

El conciso mensaje de Doucette tenía como destinatarios a Tom Brady, Jalen Hurts y el resto del elenco repleto de estrellas antes del evento.

El certamen estaba programado originalmente para realizarse en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudí, pero fue trasladado al BMO Stadium de Los Ángeles debido a la guerra con Irán.

Habrá tres equipos, incluido el estadounidense, que jugarán en un formato de todos contra todos. Los dos mejores conjuntos obtendrán un lugar en la final.

Brady y Hurts serán capitanes del equipo Founders FFC, que será dirigido por Sean Payton. El otro bando, Wildcats FFC, está encabezado por Jayden Daniels y Joe Burrow, con Kyle Shanahan como su entrenador.

De cara al evento, los capitanes seleccionarán a su equipo de 12 jugadores a partir de una extensa lista que incluye a Ashton Jeanty, Alvin Kamara, Davante Adams, DeVonta Smith, Deebo Samuel, Stefon Diggs, Luke Kuechly, Miller, DeAndre Hopkins, Derwin James Jr., Kyle Juszczyk, Tyrann Mathieu y Jalen Ramsey.

Esto se suma a los jugadores ya anunciados: Rob Gronkowski, Saquon Barkley, Burrow, Hurts, Garrett y Odell Beckham Jr. Además,habrá atletas y figuras del espectáculo como IShowSpeed, Logan Paul y Terence “Bud” Crawford.

“Estoy entusiasmado por ver cómo se comparan estos equipos”, afirmó en un comunicado Brady.

El formato se jugará con reglas olímpicas modificadas de flag football y en un campo de 50 por 25 yardas. Habrá dos mitades de 15 minutos, además de un reloj corrido. La producción estará a cargo de Fanatics Studios y el torneo se transmitirá por FOX Sports, FOX One y Tubi.

“Ellos van a mostrar su talento contra nosotros y nosotros vamos a mostrar de qué se trata el flag football”, señaló Doucette. “Es un deporte distinto. Es un juego distinto. Queremos mostrarles a los aficionados cuán diferente es”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

