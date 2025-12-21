americateve

Dos TD de Olave y cinco goles de Smyth ayudan a Saints a vencer 29-6 a Jets

NUEVA ORLEANS (AP) — Chris Olave atrapó el domingo pases de touchdown de Tyler Shough y Taysom Hill, Charlie Smyth empató un récord de los Saints con cinco goles de campo y Nueva Orleans extendió su racha de victorias a tres con una victoria de 29-6 sobre los tambaleantes Jets de Nueva York.

El receptor abierto de los Saints de Nueva Orleans, Chris Olave, a la izquierda, celebra con el quarterback Tyler Shough (6) tras anotar un touchdown durante la segunda mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Jets de Nueva York, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Nueva Orleans. (AP Photo/Ella Hall)
Cameron Jordan tuvo dos capturas para Nueva Orleans (5-10), dándole 130 en su carrera, dos por delante del miembro del Salón de la Fama Rickey Jackson para el 17º más en la historia de la NFL. Jordan, ahora con un equipo de ocho 1/2 capturas esta temporada, ha tenido al menos ocho capturas en nueve temporadas.

Shough, seleccionado en el puesto 40 en la primavera pasada, pasó para 308 yardas superando las 300 por primera vez mientras mejoraba a 4-3 como titular. Hill acumuló 116 yardas con 42 por tierra, 36 por recepción y su pase de anotación de 38 yardas a Olave en los minutos finales.

El novato no reclutado Brady Cook hizo su segunda apertura con los Jets (3-12), quienes han perdido tres seguidos y cinco de seis.

Los Jets establecieron un récord de la NFL al no tener una intercepción por su 15º juego consecutivo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

