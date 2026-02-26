Dos sudafricanos murieron combatiendo por Rusia en Ucrania

Es la primera vez que las autoridades sudafricanas confirman que algunos de sus ciudadanos fueron atraídos a Rusia con falsas promesas de empleo u oportunidades de capacitación y murieron en la guerra.
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Al menos dos sudafricanos han muerto combatiendo para Rusia en la guerra en Ucrania después de haber sido engañados para viajar allí bajo falsas promesas, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica el jueves.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola, no identificó a las dos personas fallecidas ni precisó cuándo murieron.
El anuncio se produjo mientras visitaba a las familias de 11 sudafricanos que regresaron el miércoles después de que presuntamente fueron reclutados mediante un plan que les prometía capacitación en seguridad en Rusia y terminaron involucrados en el conflicto en Ucrania.
La policía investiga a Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, por su presunta participación en los desfalcos. Ella niega haber cometido irregularidades, pero renunció el año pasado como legisladora debido a las acusaciones.
Lamola señaló que las dos personas que murieron no estaban vinculadas con el grupo que presuntamente fue reclutado por Zuma-Sambudla.
Ucrania ha dicho que cree que más de 1.700 africanos han sido reclutados para combatir por Rusia.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
