Dos sudafricanos murieron combatiendo por Rusia en Ucrania

Es la primera vez que las autoridades sudafricanas confirman que algunos de sus ciudadanos fueron atraídos a Rusia con falsas promesas de empleo u oportunidades de capacitación y murieron en la guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola, no identificó a las dos personas fallecidas ni precisó cuándo murieron.

El anuncio se produjo mientras visitaba a las familias de 11 sudafricanos que regresaron el miércoles después de que presuntamente fueron reclutados mediante un plan que les prometía capacitación en seguridad en Rusia y terminaron involucrados en el conflicto en Ucrania.

La policía investiga a Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, por su presunta participación en los desfalcos. Ella niega haber cometido irregularidades, pero renunció el año pasado como legisladora debido a las acusaciones.

Lamola señaló que las dos personas que murieron no estaban vinculadas con el grupo que presuntamente fue reclutado por Zuma-Sambudla.

Ucrania ha dicho que cree que más de 1.700 africanos han sido reclutados para combatir por Rusia.

