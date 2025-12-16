americateve

Dos policías mueren por explosivo detonado en suroeste de Colombia presuntamente por el ELN

BOGOTÁ (AP) — Dos policías murieron el martes tras la detonación de un artefacto explosivo en Cali, en el suroeste de Colombia, presuntamente instalado por miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, informó la policía.

Los policías estaban haciendo rondas de seguridad en un barrio de Cali cuando fueron atacados con artefactos explosivos, agregó el reporte, sin detallar el tipo de explosivo utilizado.

Resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a una clínica de la ciudad, pero fallecieron poco después por “las esquirlas que les causó este artefacto”, indicó a la prensa el comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, brigadier general Henry Bello.

Bello explicó que el ataque “corresponde al perfil criminal” del ELN, que declaró desde el domingo un paro armado --que restringe la movilidad de la población bajo amenaza--, en protesta por las “amenazas imperialistas” de Estados Unidos en el Caribe.

El ELN, alzado en armas desde 1964, no ha reivindicado la autoría del ataque en Cali. Sin embargo, al iniciar el paro armado advirtió que haría acciones bélicas e indicó a la población no mezclarse con militares ni moverse por carreteras o ríos navegables.

Desde el inicio del paro armado las autoridades han reportado el hallazgo de varios artefactos explosivos, algunos han explotado y otros han sido detonados de manera controlada por las autoridades.

Las comunidades de los departamentos donde tiene mayor presencia el ELN, como Chocó, Norte de Santander y Arauca, se mantienen en alerta y han restringido parte del transporte terrestre y fluvial.

El ELN anunció el paro armado en un comunicado argumentando que protesta por las “amenazas de intervención imperialista" del presidente Donald Trump en Colombia luego de que Trump sugiriese que países que producen cocaína como Colombia están expuestos a ataques. La semana pasada, advirtió al presidente Gustavo Petro que su país “será el siguiente”, sin dar más detalles.

El gobierno estadounidense mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe frente a Venezuela alegando que busca combatir al narcotráfico. Desde septiembre ha atacado embarcaciones señaladas de presuntamente llevar drogas y han muerto más de 80 personas en esas operaciones.

FUENTE: AP

