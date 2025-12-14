americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos personas son apuñaladas en el sur de Japón. La policía detiene a un sospechoso de 30 años

TOKIO (AP) — La policía japonesa anunció la detención de un hombre en relación con el presunto apuñalamiento de dos personas en un complejo de entretenimiento donde actúa el grupo femenino de pop HKT48 en la ciudad sureña de Fukuoka. Las víctimas sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas.

Policías montan guardia cerca del lugar de un apuñalamiento en un recinto en Fukuoka, en el oeste de Japón, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Kyodo News via AP)
Policías montan guardia cerca del lugar de un apuñalamiento en un recinto en Fukuoka, en el oeste de Japón, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Kyodo News via AP) AP

La policía de Fukuoka dijo que arrestaron a un sospechoso de 30 años por presuntamente apuñalar a un hombre de 44 años en el pecho en las instalaciones el domingo con lo que parecía ser un cuchillo de cocina.

La policía dijo que investigaba el caso como un posible intento de asesinato, pero declinaron dar más detalles, como los motivos del sospechoso, y tampoco comentó sobre el segundo apuñalamiento.

La agencia de noticias Kyodo y otros medios japoneses informaron que el hombre herido, quien trabajaba para el teatro HKT48 dentro del complejo, fue apuñalado cuando vio al sospechoso en un área no autorizada y le pidió que se retirara.

Según medios, el sospechoso también habría apuñalado a una mujer de 27 años en la espalda en un vestíbulo de ascensores de las instalaciones antes de huir de la escena.

HKT48 anunció que el evento para fanáticos del grupo programado para la noche del domingo fue cancelado.

Los crímenes violentos son raros en Japón, que tiene estrictas leyes de control de armas. Sin embargo, en los últimos años ha habido varios casos de alto perfil que involucran ataques con cuchillos y explosivos caseros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Atacante que mató a tropas de EEUU en Siria era recluta reciente de las fuerzas de seguridad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter