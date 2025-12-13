americateve

Dos personas mueren en región rusa de Saratov, mientras continúan las conversaciones de paz

Al menos dos personas fallecieron en un ataque con drones en la región de Saratov, en el suroeste de Rusia, y algunas zonas en Ucrania se quedaron sin electricidad, dijeron las autoridades locales el sábado, mientras siguen las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El ataque con aviones no tripulados causó daños en un edificio residencial y destrozó varias ventanas en un jardín de infantes y una clínica, reportó el gobernador de Saratov, Roman Busargin.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que derribó 41 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche.

En Ucrania, partes de la provincia de Jersón, incluyendo la capital homónima, se quedaron sin electricidad el sábado tras los ataques rusos a la infraestructura energética, indicó el jefe regional, Oleksandr Prokudin.

Kiev y sus aliados occidentales sostienen que Moscú está intentando paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a la población civil el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, lo que las autoridades ucranianas consideran que es “convertir el frío en arma”.

La última ronda de ataques se produjo después de que Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, afirmó el viernes que la policía y la Guardia Nacional rusa permanecerán en el Donbás, la industrializada región del este de Ucrania, y la vigilarán aunque un acuerdo de paz ponga fin a la guerra que libran desde hace casi cuatro años los países vecinos. Esto subraya la ambición de Moscú de mantener su presencia en el Donbás después de la guerra. Es probable que Kiev rechace esa medida mientras las negociaciones dirigidas por la Casa Blanca se alargan.

Rusia solo dará su visto bueno a un alto el fuego después de que las fuerzas rivales se hayan retirado del frente, añadió Ushakov en declaraciones publicadas en el diario económico ruso Kommersant.

Mientras, Alemania indicó que recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el lunes para conversaciones a medida que los esfuerzos de paz ganan impulso y los líderes europeos buscan encauzar las negociaciones.

Durante meses, los negociadores estadounidenses han intentado conciliar las exigencias de Kiev y Moscú mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para un rápido final para el conflicto, al tiempo que se muestra cada vez más exasperado por la demora. La búsqueda de posibles compromisos se ha topado con un gran obstáculo: quién controlará el territorio ucraniano que actualmente ocupan por las fuerzas del Kremlin.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

