americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos personas detenidas tras el hallazgo del cuerpo de exdirector de aviación de Paraguay

BUENOS AIRES (AP) — Dos personas, incluido un militar, fueron detenidos el domingo en Paraguay apenas horas después de que se confirmó el fallecimiento del exdirector de aviación civil (Dinac) Félix Kanazawa.

El cuerpo, que tenía una herida de arma blanca en el cuello, había sido localizado el pasado 9 de febrero en el departamento de Itapúa. Pero fue hasta el domingo que se confirmó que los restos eran los del exfuncionario, cuya desaparición fue reportada el 6 de febrero.

Los restos de Kanazawa fueron trasladados a Asunción, donde se realizarán análisis forenses exhaustivos.

El militar Remigio Llano López fue detenido como como posible autor material, mientras que Óscar Zacarías Maciel también fue arrestado por cargos relacionados con el uso de la tarjeta de crédito de Kanazawa en Ciudad del Este.

Kanazawa, de 62 años, era ingeniero electrónico y asumió como titular de la Dinac en plena pandemia, donde permaneció en el cargo hasta 2023, durante la presidencia de Mario Abdo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter