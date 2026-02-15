Dos personas detenidas tras el hallazgo del cuerpo de exdirector de aviación de Paraguay

Compartir en:









El cuerpo, que tenía una herida de arma blanca en el cuello, había sido localizado el pasado 9 de febrero en el departamento de Itapúa. Pero fue hasta el domingo que se confirmó que los restos eran los del exfuncionario, cuya desaparición fue reportada el 6 de febrero.

Los restos de Kanazawa fueron trasladados a Asunción, donde se realizarán análisis forenses exhaustivos.

El militar Remigio Llano López fue detenido como como posible autor material, mientras que Óscar Zacarías Maciel también fue arrestado por cargos relacionados con el uso de la tarjeta de crédito de Kanazawa en Ciudad del Este.

Kanazawa, de 62 años, era ingeniero electrónico y asumió como titular de la Dinac en plena pandemia, donde permaneció en el cargo hasta 2023, durante la presidencia de Mario Abdo.

FUENTE: AP