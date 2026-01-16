americateve

Dos penales dan la victoria a Girona sobre Espanyol en intenso derbi catalán

BARCELONA (AP) — Vladyslav Vanat anotó penales en el tiempo de descuento de cada mitad y el Girona venció el viernes 2-0 al Espanyol en un disputado derbi catalán en La Liga.

Fue la primera vez que el Girona ganó tres partidos consecutivos desde noviembre de 2024.

El resultado lo elevó al noveno lugar en la tabla. El Espanyol se mantuvo en el quinto puesto.

El Girona fue mejor en la primera mitad y se adelantó al filo del descanso cuando se consideró que Omar El Hilali había sujetado a Hugo Rincón en el área.

El portero del Espanyol, Marko Dmitrović, detuvo el primer intento de Vanat, pero el árbitro dijo que se movió de su línea antes del tiro y ordenó repetirlo. Vanat volvió a anotar, disparando un tiro perfecto a la derecha del portero.

Ambos equipos tuvieron oportunidades en una segunda mitad intensa, pero el Girona aprovechó los espacios en la defensa del Espanyol mientras el equipo local buscaba el empate.

Con segundos restantes, Yáser Asprilla fue derribado por Rubén Sánchez y el delantero ucraniano Vanat anotó su segundo de la noche para asegurar los tres puntos.

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

