Dos muertos en un tiroteo en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City

Policías responden a un tiroteo letal en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City el miércoles 7 de enero de 2025. (Rio Giancarlo/The Deseret News via AP) AP

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de una casa de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona, según el Deseret News. Se estaba celebrando un funeral en el interior cuando se produjeron los disparos, indicó.