Dos muertos en un tiroteo en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU. (AP) — Un tiroteo ante una iglesia en Salt Lake City dejó dos muertos y varios heridas, informaron los medios locales.

Policías responden a un tiroteo letal en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City el miércoles 7 de enero de 2025. (Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)
Policías responden a un tiroteo letal en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City el miércoles 7 de enero de 2025. (Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de una casa de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ampliamente conocida como la iglesia mormona, según el Deseret News. Se estaba celebrando un funeral en el interior cuando se produjeron los disparos, indicó.

Las autoridades dijeron que no había ningún sospechoso detenido, informó KUTV.

Un video de la escena mostró un gran número de vehículos de servicios emergencia con las luces intermitentes encendidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

