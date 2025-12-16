americateve

Dos muertos en un ataque a equipo contra la polio en el noroeste de Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Un policía que escoltaba a un equipo de vacunación contra la polio y un transeúnte murieron el martes en un ataque atribuido a milicianos en el noroeste de Pakistán, según informó la policía.

Un policía monta guardia mientras una trabajadora de salud, a la derecha, administra una vacuna contra la polio a un niño en un vecindario de Peshawar, Pakistán, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Muhammad Sajjad)
Ningún trabajador de la campaña de vacunación resultó herido en el ataque en Bajaur, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, según el jefe de policía local Samad Khan.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, pero es probable que la sospecha recaiga sobre los talibanes paquistaníes y otros grupos armados a los que el gobierno culpa de ataques similares en la región y en otras partes del país.

El tiroteo ocurrió al día siguiente de que Pakistán lanzara una campaña nacional de vacunación de una semana de duración destinada a inmunizar a 45 millones de niños. Según la Organización Mundial de la Salud, Pakistán y Afganistán siguen siendo los únicos dos países donde el contagio natural de la polio no ha sido erradicado.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó el ataque en un comunicado y prometió tomar medidas enérgicas contra los responsables.

Pakistán ha reportado 30 casos de polio desde enero, una disminución respecto a los 74 durante el mismo período del año pasado, según un comunicado de la Iniciativa para la Erradicación de la Polio, gestionada por el gobierno.

Pakistán emprende campañas regulares contra la polio a pesar de los ataques a los trabajadores y a la policía asignada a las campañas de vacunación. Los milicianos afirman falsamente que las campañas de vacunación son una conspiración occidental para esterilizar a los niños.

Más de 200 trabajadores de la polio y policías asignados para protegerlos han sido asesinados en Pakistán desde la década de 1990, según funcionarios de salud y seguridad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

