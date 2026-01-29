Dos muertos en tiroteo en reserva de pueblos autóctonos en norte de Quebec

Compartir en:









Los asesinatos del miércoles por la noche parecen estar vinculados al crimen organizado y ya no hay amenaza para la comunidad, declaró el sargento de la Policía Provincial de Quebec, Hugues Beaulieu.

Las víctimas, dos hombres de unos 30 años, eran residentes locales y fueron baleados dentro de un vehículo alrededor de las 9 p.m., según la policía provincial.

Anteriormente, la Nación Cree de Mistissini había dicho que la comunidad estaba bajo confinamiento tras un tiroteo que había causado "múltiples muertes".

El jefe Michael Petawabano manifestó en un comunicado que el confinamiento se mantendría hasta que las fuerzas del orden confirmaran que era seguro reanudar las actividades normales.

Mistissini es una comunidad ubicada a lo largo de la orilla del lago Mistassini, a unos 600 kilómetros (375 millas) al noroeste de la ciudad de Quebec.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP