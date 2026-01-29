americateve

Dos muertos en tiroteo en reserva de pueblos autóctonos en norte de Quebec

MISTISSINI, Quebec, Canadá (AP) — Un tiroteo en una reserva de pueblos autóctonos en el norte de Quebec dejó dos personas muertas, informaron las autoridades el jueves.

Los asesinatos del miércoles por la noche parecen estar vinculados al crimen organizado y ya no hay amenaza para la comunidad, declaró el sargento de la Policía Provincial de Quebec, Hugues Beaulieu.

Las víctimas, dos hombres de unos 30 años, eran residentes locales y fueron baleados dentro de un vehículo alrededor de las 9 p.m., según la policía provincial.

Anteriormente, la Nación Cree de Mistissini había dicho que la comunidad estaba bajo confinamiento tras un tiroteo que había causado "múltiples muertes".

El jefe Michael Petawabano manifestó en un comunicado que el confinamiento se mantendría hasta que las fuerzas del orden confirmaran que era seguro reanudar las actividades normales.

Mistissini es una comunidad ubicada a lo largo de la orilla del lago Mistassini, a unos 600 kilómetros (375 millas) al noroeste de la ciudad de Quebec.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

