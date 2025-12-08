americateve

Dos muertos en Bolivia durante choque entre policías y vecinos por la acumulación de basura

LA PAZ, Bolivia (AP) — Dos personas murieron baleadas y otras 10 resultaron heridas el lunes en un enfrentamiento entre pobladores y policías por un conflicto de límites que mantenía cerrado un botadero municipal entre dos municipios vecinos de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, informó la policía.

Un grupo de vecinos del municipio de Colcapirhua con apoyo de un contingente policial intentó desbloquear el acceso al botadero, que estaba tomado desde hace 12 días por habitantes del municipio de Kotapachi quienes reclaman la propiedad de la jurisdicción donde se ubica el relleno, informó el jefe policial coronel Marcelo Becerra.

Según Becerra el contingente policial y vecinos de Colcapirhua “fueron recibidos con mucha agresividad, la policía usó gas lacrimógeno para dispersar a los bloqueadores, pero fueron repelidos con dinamita y piedras”.

La policía buscó despejar la ruta de acceso al relleno sanitario que estaba bloqueado. La acumulación de basura en las calles de Colcapirhua “está creando un serio problema sanitario”, dijo el alcalde de ese municipio, Nelson Gallinate.

No se conoce de qué bando son los fallecidos, la policía abrió una investigación. Becerra dijo que esa fuerza no usa armas de fuego. Julio César Orozco, médico de un hospital público cercano, informó que las dos personas “fallecieron por disparos de arma de fuego”.

Entre los heridos hay dos policías con “fuertes contusiones”, agregó Orozco.

El conflicto por límites territoriales entre los dos municipios lleva meses sin resolverse y el detonante ha sido la acumulación de la basura.

FUENTE: AP

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

