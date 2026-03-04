americateve

Dos hombres son juzgados por espiar a la diáspora hongkonesa en el Reino Unido

LONDRES (AP) — Un expolicía de Hong Kong y un funcionario de fronteras del Reino Unido actuaron en nombre del gobierno chino como agentes policiales secretos o de inteligencia en Gran Bretaña, sostuvo un fiscal el miércoles.

Bill Yuen, de 65 años, y Peter Wai, de 38, ambos con doble nacionalidad china y británica, están siendo juzgados acusados de haber violado la Ley de Seguridad Nacional al ayudar a un servicio de espionaje extranjero.

“Los acusados participaron en operaciones de vigilancia policial clandestina en nombre de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y, por ende, de la República Popular China”, declaró el fiscal Duncan Atkinson en el Tribunal Penal Central de Londres.

Atkinson sostuvo que ambos actuaron como si fueran fuerzas del orden legítimas para vigilar y recopilar información sobre individuos que Hong Kong consideraba “personas de interés”, como partidarios de la democracia.

Yuen fue anteriormente superintendente de la Policía de Hong Kong y trabajaba en la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Londres.

Wai trabajó como agente de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido, fue agente especial de la Municipalidad de Londres y dirigía una empresa privada de seguridad.

Los fiscales indicaron que el trabajo de Yuen fue más allá de sus supuestas funciones como gerente de oficina de la representación comercial de Hong Kong. Presuntamente ayudó a recopilar información de inteligencia para Hong Kong sobre activistas y políticos prodemocracia que se habían trasladado al Reino Unido en los últimos años, después de que las autoridades allá introdujeran una amplia ley de seguridad nacional.

Según la acusación, Yuen asignó tareas a Wai, a quien se acusa de usar sistemas policiales para obtener información para su trabajo privado, que servía de tapadera para su espionaje. Los fiscales señalaron que a Wai se le pagaba desde una cuenta de la oficina comercial.

Mensajes telefónicos mostraron que ambos vigilaban al exlegislador de Hong Kong Nathan Law y que su interés se extendía más allá de los activistas hongkoneses, a quienes llamaban “cucarachas”.

Yuen le indicó a Wai que prestara especial atención a parlamentarios o empleados públicos y, en 2023, proporcionó el nombre de políticos destacados, entre ellos el legislador conservador Iain Duncan Smith, copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China.

Yuen y Wai se han declarado inocentes de violar la Ley de Seguridad Nacional al ayudar a un servicio de inteligencia extranjero entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, y de cometer injerencia extranjera al intentar entrar por la fuerza en una vivienda. Wai ha negado un cargo separado de conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público.

El juicio está previsto a durar nueve semanas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: No a la guerra

