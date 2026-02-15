Dos esquiadores mueren y una más resulta herido en una avalancha en el norte de Italia

Compartir en:









Esta imagen difundida por el Servicio de Rescate Alpino de Italia muestra la avalancha que cobró la vida de dos hombres, el domingo 15 de febrero de 2026, en Couloir Vesses, en el norte de Italia. (Servicio de Rescate Alpino de Italia via AP, HO) AP

Al menos tres esquiadores quedaron atrapados en la avalancha en Couloir Vesses, una conocida ruta de freeride en Courmayeur, en la parte alta del Val Veny, de acuerdo con el Servicio de Rescate Alpino de Italia.

Una de las víctimas fue trasladada en estado grave a un hospital, donde falleció poco después, indicó el organismo. Quince rescatistas, tres unidades caninas y dos helicópteros participaron en las labores de búsqueda y rescate.

Courmayeur, una localidad de unos 2.900 habitantes, se encuentra a unos 200 kilómetros (124 millas) al noroeste de Milán, una de las sedes que alberga los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Otra persona quedó sepultada parcialmente por una avalancha en Trentino, donde fue rescatada por sus acompañantes, informaron las autoridades el domingo.

Un récord de 13 esquiadores de campo traviesa, alpinistas y excursionistas han muerto en las montañas italianas durante la semana que terminó el 8 de febrero, informó el Servicio de Rescate Alpino el lunes pasado, incluidos 10 en avalanchas desencadenadas por un manto de nieve particularmente inestable.

Nevadas recientes durante las tormentas y acumulaciones de nieve sobre capas débiles han creado condiciones especialmente peligrosas a lo largo de todo el arco alpino entre Francia, Suiza y Austria, indicó el Servicio de Rescate Alpino.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP