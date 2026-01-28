americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos diputados opositores sufren ataque armado en el noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos diputados opositores fueron atacados a balazos en la ciudad de Culiacán, al noroeste de México, donde desde hace más de un año estalló una ola de violencia por una pugna entre dos bandos del Cártel de Sinaloa.

Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ambos diputados locales por el partido minoritario Movimiento Ciudadano, resultaron heridos tras ser atacados a tiros en el centro de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, informó la organización política.

El Gabinete de Seguridad federal dijo en un comunicado que Torres y Montoya sufrieron lesiones por disparo de arma de fuego y fueron trasladados a hospitales de Culiacán. En el hecho también resultó herido un escolta cuando trató de repeler la agresión.

La agresión contra los dos opositores fue confirmada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien indicó en su cuenta de X que las autoridades locales iniciaron un operativo de búsqueda y captura de los responsables y solicitó a la fiscalía estatal actuar con prontitud y celeridad en la investigación.

Como parte del operativo, las autoridades localizaron un vehículo blanco que presuntamente estaría relacionado con el hecho.

Al condenar el hecho, el dirigente de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, expresó en las redes sociales que la “crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites”.

Desde septiembre del 2024 se desató una sangrienta lucha entre el bando de “Los Chapitos”, que integran los hijos del exlíder condenado del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el que conforman los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La disputa se inició luego de la detención de Zambada que fue apresado en julio del 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió que le tendió una trampa a “El Mayo” y lo secuestró para llevarlo a Texas.

El gobierno federal ha enviado en los últimos meses más de 2.500 elementos de las fuerzas militares a Sinaloa para hacer frente a los grupos criminales que operan en esa región y que han resultado insuficientes para contener la violencia.

Los políticos mexicanos no han escapado de la violencia que golpea vastas regiones del país. Según cifras de la organización local Data Cívica –-que desde hace más de cinco años lleva registros de los casos de violencia política–- durante 2025 se cometieron 248 asesinatos de políticos, muy por debajo de la cifra de 2024 cuando se reportaron 346 homicidios de políticos.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: Estados Unidos está preparado para usar la fuerza

Marco Rubio lanza advertencia directa a Delcy Rodríguez: "Estados Unidos está preparado para usar la fuerza"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter