Dos colombianos son enviados a prisión por la desaparición de una pareja francesa en 2019

BOGOTÁ (AP) — Un juez en Colombia envió a prisión a dos colombianos señalados como los presuntos responsables de la desaparición en 2019 de una pareja francesa en un pequeño pueblo de Dordoña, Francia, informó el jueves la fiscalía.

María Belsir Cubillos Durán y Carlos Arturo Ortiz Álvarez fueron capturados la semana pasada en el sur de Bogotá, lo que reabrió un caso sin resolver para las autoridades francesas.

Los capturados fueron presentados ante un juez en Bogotá e imputados por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y hurto por los que se exponen a una pena de hasta 45 años de prisión. El juez avaló que fueran enviados a prisión mientras son procesados.

Cubillos y Ortiz habrían sido las últimas personas que tuvieron contacto con las víctimas en una finca agrícola ubicada en la comuna de Vanxains, ubicada en el suroeste de Francia, según la fiscalía colombiana.

El reporte agregó que son señalados de hurtar un computador portátil y tarjetas bancarias de la pareja francesa con las que habrían comprado joyas, electrodomésticos y ropa por más de 15.000 euros.

Una imagen de una cámara de seguridad en Francia, divulgada por la fiscalía colombiana, muestra a Cubillos presuntamente comprando un accesorio en una joyería francesa en Burdeos.

“Las evidencias recopiladas por las autoridades francesas y la información obtenida en Colombia dan cuenta de que Cubillos Durán y Ortiz Álvarez serían integrantes de una red delincuencial transnacional dedicada al hurto en diferentes modalidades en Francia, España y otros países”, indicó la fiscalía colombiana.

Colombia aclaró que la judicialización se realizará en Colombia como parte de la cooperación judicial internacional y dado que no existe un tratado de extradición con Francia.

FUENTE: AP

