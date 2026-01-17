americateve

Dos avalanchas en Austria dejan cinco esquiadores muertos

VIENA (AP) — Cinco esquiadores murieron el sábado en un par de avalanchas en la región de Pongau, en Salzburgo, al oeste de Austria, informaron las autoridades.

En esta imagen difundida por Rescate Alpino Pongau, socorristas buscan a personas después de una avalancha en la región de Salzburgo Pongau, el sábado 17 de enero de 2026, en el oeste de Austria. (Bergrettung Pongau via AP)
En esta imagen difundida por Rescate Alpino Pongau, socorristas buscan a personas después de una avalancha en la región de Salzburgo Pongau, el sábado 17 de enero de 2026, en el oeste de Austria. (Bergrettung Pongau via AP)

Cuatro esquiadores fallecieron en un deslizamiento de nieve en el Valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, el cual arrastró a siete personas. Dos personas resultaron heridas —una de gravedad— y una tercera escapó ilesa, informó la agencia de noticias APA.

"Esta tragedia demuestra dolorosamente lo grave que es la situación actual de avalanchas", señaló Gerhard Kremser, jefe del servicio de rescate de montaña de Pongau, quien destacó que hubo "claras y repetidas advertencias" sobre el riesgo de avalanchas.

Cuatro helicópteros de rescate, equipos de rescate alpino con de perros de la Cruz Roja, y un equipo de intervención fueron enviados rápidamente al lugar.

Unos 90 minutos antes, una esquiadora murió luego de quedar sepultada bajo una avalancha en la zona cercana de Bad Hofgastein, a una altitud de unos 2.200 metros (7.200 pies), informó APA.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

